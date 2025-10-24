ETV Bharat / bharat

भोपाल में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, बड़ा धमाका करने की साजिश फेल

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो संदिग्ध आतंकियों को दबोचा है. एक आतंकी को भोपाल से किया गिरफ्तार. दिल्ली ले गई पुलिस.

Bhopal Suspect terrorist arrest
भोपाल में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 12:26 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आईएसआईएस (ISIS) मॉड्यूल से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार देर रात भोपाल के पुराने शहर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है. भोपाल के अलावा एक अन्य आतंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. दोनों संदिग्ध आतंकी दिल्ली में बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे. दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे. हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी फिलहाल इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं.

दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार देर रात भोपाल में कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों आतंकियों के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि दोनों संदिग्ध आतंकियों द्वारा हथियार चलाने, बम बनाने और आत्मघाती हमलों का प्रशिक्षण भी लिया गया है. दिल्ली पुलिस की टीम दोनों संदिग्धों से पूछताछ करने में जुटी है.

Bhopal Suspect terrorist arrest
बड़ा धमाका करने की साजिश फेल, संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी दिल्ली पुलिस

पुलिस पता कर रही है कि दोनों आतंकी गतिविधियों में कब से सक्रिय हैं और कैसे वे एक-दूसरे से जुड़े. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. भोपाल में संदिग्ध को पनाह देने में किस-किसने मदद की है. यह पहला मौका नहीं है, जब राजधानी भोपाल से संदिग्ध आतंकी पकड़ाया हो. एमपी एटीएस की टीम ने ऐशबाग थाना इलाके से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोट भी बरामद किया था.

पिछली बार आतंकियों से 12 लैपटॉप बरामद हुए थे

उस समय पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये संदिग्ध आतंकी भोपाल में किराए पर मकान लेकर रह रहे थे. पुलिस ने इनके पास से 12 से अधिक लैपटॉप भी बरामद किए थे. इसके पहले 2023 में भी मध्यप्रदेश एटीएस ने भोपाल से 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तर किया था. बाद में मामले की जांच नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप दी गई थी. उस दौरान दिल्ली पुलिस ने रांची (झारखंड), ठाणे और मुंब्रा (महाराष्ट्र), बेंगलुरु (कर्नाटक), निज़ामाबाद (तेलंगाना) और राजगढ़ (मध्य प्रदेश) में छापे मारे थे.

