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भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, नौकर पर शक, वारदात के बाद से फरार

भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या से सनसनी, कुछ दिन पहले रखा नौकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस. आबिद मुमताज की रिपोर्ट

BHOPAL IAS OFFICER RAKESH AGARWAL
भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 10:17 AM IST

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Updated : September 30, 2026 at 10:51 AM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरज नगर में बुधवार सुबह सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही रातीबड़ थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. हालांकि हत्या किसने की और उसकी वजह क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है. घटनास्थल को पुलिस ने FSL की टीम से निरीक्षण करवाकर सील करवा दिया है.

नए नौकर पर पुलिस को शक

रिटायर्ड IAS अधिकारी की हत्या का शक नौकर वरुण कुमार पर जताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि वारदात के बाद से नौकर घर से गायब है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ सूरज नगर स्थित अपने निवास पर रहते थे. घर के अंदर ही उनकी हत्या की गई. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील किया और जांच शुरू कर दी है.

नए नौकर पर पुलिस को शक (ETV Bharat)

हालांकि हत्या के पीछे का सही कारण क्या है और वारदात किस परिस्थिति में हुई, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ ही परिवार के सदस्यों और घर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और वारदात के बाद संदिग्ध नौकर किस दिशा में गया.

BHOPAL IAS OFFICER RAKESH AGARWAL
रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल (ETV Bharat)

हर एंगल से जांच कर रही पुलिस
एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि, ''रिटायर्ड IAS अधिकारी की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. घर में काम करने वाले नौकर की तलाश की जा रही है, क्योंकि वह घटना के बाद से गायब है. हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद ही हत्या की वजह और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा.''

1982 बैच के IAS अधिकारी थे राकेश अग्रवाल

राकेश अग्रवाल 1982 बैच के IAS अधिकारी थे. सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पत्नी के साथ सूरज नगर स्थित मकान में रह रहे थे. पुलिस के मुताबिक, राकेश अग्रवाल ने 28 सितंबर को पंजाब की एक एजेंसी के जरिए वरुण कुमार को केयरटेकर के तौर पर नौकरी पर रखा था. घटना के बाद से वरुण का कोई अता पता नहीं है. उसका सामान भी घर में नहीं मिला है.

BHOPAL RETIRED IAS MURDERED
मामले की जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

घर में आग लगाने की कोशिश, सिलेंडर का पाइप निकला

बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5:30 बजे राकेश अग्रवाल की पत्नी की नींद खुली. वह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगीं, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला. पत्नी ने घर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी राजन थापा को फोन किया. राजन के पहुंचने के बाद राकेश अग्रवाल के कमरे की तरफ जाकर देखा. कमरे का दरवाजा खोलने पर राकेश अग्रवाल का शव जमीन पर पड़ा मिला. आरोप है कि घर में आग लगाने की भी कोशिश की गई है. किचन में गैस सिलेंडर का भी पाइप निकला हुआ था. पुरे घर में गैस की बदबू आ रही थी.

Last Updated : September 30, 2026 at 10:51 AM IST

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