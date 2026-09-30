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भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, नौकर पर शक, वारदात के बाद से फरार

भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरज नगर में बुधवार सुबह सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही रातीबड़ थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. हालांकि हत्या किसने की और उसकी वजह क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है. घटनास्थल को पुलिस ने FSL की टीम से निरीक्षण करवाकर सील करवा दिया है.