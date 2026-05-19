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ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच आया सामने! शुरू के 2 प्वाइंट में सारी कहानी

रिटायर्ड महिला जज की बहू ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ( ETV BHARAT )

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है "शरीर के अन्य हिस्सों पर कई चोटें पाई गई हैं, जो हल्की साधारण प्रकृति की हैं और संभवत: किसी कठोर भारी वस्तु से दी गई हैं. ये दबाव की ओर इंगित करता है, जिसमें हाथापाई भी संभव है."

ट्विशा शर्मा की अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (AIIMS) से जारी की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार "ट्विशा के शरीर में चोटों के निशान काफी कुछ इशारा करते हैं. रिपोर्ट के शुरुआती दो प्वाइंट बेहद महत्वपूर्ण हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इन पाइंट्स में बताया गया है ट्विशा की मौत हैंगिग से हुई है. रिपोर्ट कहती है मल्टीपल इंज्युरीज़, जिसका मतलब है कि ये चोटें उसकी मौत के पहले लगी हैं."

भोपाल : राजधानी की हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. इसमें ट्विशा के शरीर पर चोटों के निशान बताए गए हैं. ट्विशा के परिवार वाले इन्हीं चोटों के आधार पर अपनी बेटी की हत्या का संदेह जता रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआत के दो पाइंट इशारा कर रहे हैं कि ट्विशा के शरीर पर मौत के पहले भी चोटें लगी हैं.

विसरा और ब्लड सैंपल की जांच होगी

रिपोर्ट में बताया गया है "विसरा और ब्लड सैंपल FSL भेजे गए, जहरीले पदार्थ की जांच होगी. नाखून के सैंपल DNA जांच के लिए सुरक्षित किए गए हैं. सेलो टेप और कपड़ों को भी जांच के लिए सील कर पुलिस को सौंपा गया. हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए यूटेरस सुरक्षित रखा गया." पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय 6 घंटे पहले का बताया गया.

ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का जिक्र (ETV BHARAT)

ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने बीमारी की सबूत पेश किए

ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह ने उसके मानसिक रूप से बीमार होने के सबूत के रूप में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी मीडिया को दिया. इसमें एक पर्चा मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी का है, जो द्विशा की मौत के कुल 6 दिन पहले का है. हालांकि जब डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से ट्विशा की बीमारी के संबंध में बात की गई तो उनका कहना "देखिए पेशेंट की निजता होती है. ये हमारे प्रोफेशन की बड़ी और मूल जिम्मेदारी है. इसलिए मैं अपने पेशेंट की व्यक्तिगत बातें या मेडिकल बातें आपस सबसे साझा नहीं कर सकता."

ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह ने बीमारी के सबूत पेश किए (ETV BHARAT)

क्या है पूरा मामला

ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी. वह डेटिंग एप के जरिए भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह के संपर्क में आईं. दोनों की दिसम्बर 2025 में ही शादी हुई थी. शादी को अभी बमुश्किल 5 महीने ही बीते थे. शादी के बाद से द्विशा और ससुराल वालों के बीच रिश्ता बिगड़ने लगा था. ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाया जाता था. यहां तक कि उसकी जरूरत के खर्च के पैसे भी उसे नहीं दिए जाते थे. उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए. मई के पहले हफ्ते में ही उसका अबार्शन कराया गया था. वहीं, इस मामले की जांच के लिए अब भोपाल पुलिस की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है.