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न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, मारूफ शायर बशीर बद्र ने दुनिया को कहा अलविदा

मशहूर शायर बशीर बद्र का निधन ( ETV Bharat )

बशीर बद्र का इंटरव्यू लेते वक्त ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे की तस्वीर (ETV Bharat)

बशीर साहब ने भोपाल में बस जाने के बाद फतेहगढ़ के जिस बशीर मंज़िल को अपना आशियाना बनाया. जिस घर में देश-दुनिया के लोग उनसे मुलाकात के लिए आया करते थे. उसी घर के कमरे में बशीर साहब ने आखिरी सांस ली. हालांकि बीते कई साल से उन्होंने डिमेशिया की वजह से मुशायरों में जाना तकरीबन बंद कर दिया था. यहां तक की मुलाकात के लिए भी जो लोग पहुंचते थे. बशीर साहब की याददाश्त से बाहर हुए उन लोगों को वे पहचान नहीं पाते थे, लेकिन उनकी पत्नी डॉ राहत बद्र और बेटे तैय्यब ने उनकी इतनी देखभाल की कि बशीर साहब डिमेशिया से पूरी तरह ग्रसित हो जाने के बाद भी 91 बरस की उम्र तक हमारे बीच रहे.

जिस बशीर मंज़िल सजी महफिलें, वहीं अपने कमरे में ली आखिरी सांस

भोपाल: मशहूर शायर डॉ बशीर बद्र का इंतकाल हो गया. 91 बरस की उम्र में उन्होंने भोपाल के अपने घर में आखिरी सांस ली. बशीर साहब की पत्नी राहत बद्र ने ही सोशल मीडिया अकाउंट से ये स्टोरी साझा की और लिखा 'बशीर साहब लेफ्ट अस...प्रेयर्स'. बीते कई वर्षों से डिमेशिया से गुजर रहे बशीर साहब ने मुशायरों से भी किनारा कर लिया था. पत्नी डॉ. राहत बद्र और बेटे तैयब की देखभाल की वजह से बशीर साहब पूरी तरह याददाश्त चली जाने के बाद भी वो अपने चाहने वालों से लगातार मिलते थे.

बशीर साहब भूलने लगे थे अपने ही कहे शेर और अल्फाज़

60 साल मुशायरों की दाद लूटने वाले एक शायर बशीर बद्र साहब लफ्ज़ों के जादूगर थे, लेकिन डिमेंशिया ने उन्हें ऐसा घेरा कि आज अपनी बात मुकम्मिल करने अल्फाज़ तलाशते थे. उनके आखिरी दिनों में लफ्ज़ जुबान का साथ छोड़ने लगे थे, लेकिन डॉ राहत बद्र और उनके बेटे तैय्यब डिमेशिया से लड़ने की कोशिश में बशीर साहब के साथ खड़े होते. बशीर साहब को बुलंदी वाले गुजरे दिन याद दिलाने उनके कानों में मिसरा फूंकते थे, उन्हें याद दिलाते थे. कई-कई बार ऐसा भी होता था कि बशीर साहब बोल पड़ते थे. वाह वाह और इरशाद के कई दौर चलते थे.

बशीर बद्र के साथ ईटीवी भारत मध्य प्रदेश की ब्यूरो चीफ (ETV Bharat)

नई गजल के सबसे बड़ा शायर चला गया

बशीर बद्र की पत्नी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी (ETV Bharat)

मशहूर शायर अंजूम बाराबांकी ने कहा कि "नई गज़ल पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शायर आज रुखसत हो गए. नई गजल के हवाले से पूरी दुनिया में उनकी अपनी धाप थी. गजल के जो ट्रेंड सेटर थे, उनमें एक बशीर साहब थे. डॉ बशीर बद्र मूलरुप से रहने वाले अयोध्या के रहने वाले थे. पढ़ाई लिखाई उनकी इटावा और अलीगढ़ में हुई. नौकरी मेरठ में रही और उसके बाद जो भोपाल में आए तो यहीं बस गए. उनकी शिनाख्ता पहला शेर था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए...