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ट्विशा का शव हो सकता है डिकम्पोज, AIIMS में नहीं सुविधा, पुलिस का हैरान करने वाला पत्र

भोपाल ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़, पुलिस के एक पत्र ने बढ़ाई ट्विशा के परिजनों की चिंता, बॉडी डिकंपोज होने का खतरा.

TWISHA BODY RISK OF DECOMPOSITION
ट्विशा के शव के डिकम्पोज होने का खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 2:05 PM IST

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भोपाल: चर्चित ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में भोपाल पुलिस के एक पत्र ने परिवारवालों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है. ट्विशा के परिजन उसके साथ इंसाफ की मांग पर अड़े हैं और चाहते हैं कि ट्विशा का पोस्टमार्टम दोबारा दिल्ली एम्स में किया जाए. इस बीच भोपाल पुलिस की ओर से जो जानकारी परिजनों को दी गई है. परिजनों की पीड़ा और मुश्किल बढ़ाने वाली है.

असल में एम्स के हवाले से दिए गए इस पत्र में पुलिस ने ये बताया है कि शव को सुरक्षित रखने के लिए माइनस 80 डिग्री की सुविधा चाहिए, वो भोपाल एम्स में नहीं है. जिससे अब ट्विशा के शव के डिकम्पोज होने का खतरा बढ़ गया है. एम्स ने इस बात की आशंका के साथ ये जानकारी पुलिस को दी है. पुलिस ने कहा है कि सड़ने से पहले ट्विशा का शव जल्दी से जल्दी ले जाएं.

ट्विशा के भाई का बयान (ETV Bharat)

तो शव डिक्मपोज हो जाएगा, पुलिस ने चिट्ठी में वजह बताई

मॉडल व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा के परिवार को लिखे गए इस पत्र में पुलिस ने लिखा है कि शव का पोस्टमार्टम 13 मई को हो चुका है. इस समय ट्विशा का शव एम्स की मर्चुरी में माइनस चार (-4) डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है. एफएमएपी डिपार्टमेंट एम्स की ओर से 18 मई की रात इस संबंध में एक पत्र और जानकारी पुलिस को दी गई है. जिसमें ये कहा गया है कि शव को डिकम्पोज होने से रोकने के लिए माइनस 80 (-80) डिग्री सेल्सियस पर शव को रखा जाना चाहिए, लेकिन ये सुविधा भोपाल एम्स में नहीं है.

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भोपाल पुलिस का लेटर (ETV Bharat)

पुलिस ने आगे ये कहा है कि पुलिस को रि-पोस्टमार्टम कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लंबे समय से मृतका का शव मर्चुरी में रखा है. जिसके डीकंपोज होने की पूरी संभावना है, इसलिए विनम्र आग्रह है कि मृतका के शव को ले जाएं.

भाई आशीष ने कहा-हम चक्रव्यूह में फंसे, वाइटल एविडेंस खत्म हो रहे

ट्विशा के भाई आशीष शर्मा का कहना है कि "हम तो एफआईआर होने के दिन से दोबारा पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे थे. इसके लिए पहले पुलिस ने मान भी लिया था, लेकिन फिर कहा कि ये लीगल मेटर है, कोर्ट जाना पड़ेगा. हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं. अब एम्स कह रहा है कि डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं है. मेरी आशंका है कि एविडेंस की दृष्टि से सच सामने नहीं आए. क्या हम बिना सच सामने लाए और अपनी बहन को इंसाफ दिलाए बिना अंतिम संस्कार करके चले जाएं.

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शादी के बाद घर में वेलकम की तस्वीर (ETV Bharat)

कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं. उस मां से पूछिए जिसने दिल पर पत्थर रखा है, उसकी बच्ची मर्चुरी में पड़ी हुई है. हम सब दिल पर पत्थर रखकर ही बैठे हैं. वाइटल एविडेंस इस तरह धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर प्लग निकाल दो. शरीर का नुकसान जितना होना होगा हो जाएगा. मेरा सवाल है कि इतना समय आप क्यों दे रहे हैं. क्यों फैसला नहीं लिया जा रहा जल्दी. प्लीज हमारी मदद कीजिए."

क्या है पूरा मामला

मृतका ट्विशा शर्मा नोएडा निवासी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. ट्विशा मिस पुणे भी रही हैं. जिनकी शादी भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 में हुई थी. एक डेटिंग एप के जरिए ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आई, लेकिन पांच महीने बाद ही इस रिश्ते में दरारें आने लगी और तनाव शुरू हो गया. ट्विशा के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि दहेज को लेकर उन्हें ताने दिए जाते थे.

ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ये कहती थी कि शादी बराबर वालों में नहीं हुई. आरोप ये भी है कि ट्विशा के चरित्र पर भी पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह ने कई आरोप लगाए थे. अप्रैल में ट्विशा गर्भवती हुई थीं और दबाव में उनका गर्भपात कराया गया था. उधर सास गिरीबाला सिंह का कहना है कि ट्विशा का मानसिक इलाज करवाया जा रहा था.

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