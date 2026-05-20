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भोपाल पुलिस कमिश्नर का दावा, ट्विशा शर्मा की मौत मर्डर नहीं आत्महत्या है, ड्रग्स वाली बात झूठी

भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत मामले में नया मोड़, भोपाल पुलिस कमिश्नर का दावा- ट्विशा ने आत्महत्या की थी. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

bhopal twisha sharma death
भोपाल पुलिस कमिश्नर का दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 9:14 AM IST

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Updated : May 20, 2026 at 9:43 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में रोज कोई ना कोई खुलासे हो रहे है. इस मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. नोएडा की रहने वाली ट्विशा की मौत को भोपाल पुलिस ने हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या बताया है. हालांकि, मृतका के परिवार वाले दामाद और सास पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. मृतका का परिवार लगातार पुलिस पर सही जांच और कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं. इधर भोपाल पुलिस ने SIT का भी गठन कर दिया है ताकि जांच सही दिशा में चले.

पुलिस कमिश्नर ने ट्विशा की मौत को बताया आत्महत्या
ट्विशा शर्मा की मौत मामले में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने दावा करते हुए कहा है कि, ''अब तक की जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर यह मामला हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामुम होता है.'' पुलिस ने साफ किया है कि, मामले में किसी भी तरह के नशे या ड्रग्स सेवन के सबूत नहीं मिले हैं. नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थी. मामले के बाद से मृतका के परिजन लगातार पति समर्थ सिंह और सास पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.

TWISHA SHARMA KILLED HERSELF
ट्विशा शर्मा की शादी के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

पीएम रिपोर्ट में नहीं मिले ड्रग्स के सबूत
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि, ''पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ड्रग्स या किसी नशीले पदार्थ के सेवन का कोई संकेत नहीं मिला है. उनका यह बयान ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह के उस दावे के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्विशा को नशे की लत थी.'' कमिश्नर ने कहा, ''अब तक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में जुटाए गए सबूतों से यही सामने आया है कि यह आत्महत्या का मामला है. हमारी जांच के मुताबिक यह 'एंटी-मॉर्टम हैंगिंग' का केस है.

TWISHA SHARMA POST MORTEM REPORT
ससुराल में गृह प्रवेश करती ट्विशा (ETV Bharat)

मायके वालों ने लगाए दहेज के आरोप
मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है. वहीं, ट्विशा के पति समर्थ सिंह फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. ट्विशा के परिजन का आरोप है कि, दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष मानसिक प्रताड़ना दे रहा था, जिसके चलते ट्विशा ने आत्महत्या की. परिवार ने मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की है और शव लेने से इनकार कर दिया है.

पुलिस कमिश्नर ने मानी गलती
दूसरे पोस्टमॉर्टम को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि, ''इसकी अनुमति देना पुलिस के अधिकार नहीं है. इसके लिए परिवार को अदालत जाना होगा.'' वहीं, जांच के दौरान एक लापरवाही की बात भी सामने आई है. पुलिस कमिश्नर ने स्वीकार किया कि, ''जिस बेल्ट से फांसी लगाए जाने की बात सामने आई, उसे समय पर पोस्टमॉर्टम टेबल तक नहीं पहुंचाया जा सका था. हालांकि, बाद में बेल्ट अस्पताल भेजी गई और उसकी रिपोर्ट ली गई.'' कमिश्नर ने कहा कि, ''इस चूक की अलग से जांच कराई जाएगी और इससे मुख्य जांच प्रभावित नहीं होगी.''

Last Updated : May 20, 2026 at 9:43 AM IST

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