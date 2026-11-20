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बर्ड फ्लू वैक्सीन की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, H5N1 करेगा हरेक मुर्गी के जान की रक्षा

शिवराज सिंह ने लॉन्च की बर्ड फ्लू की वैक्सीन ( ETV Bharat )

भोपाल: मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े करीबन 90 लाख से ज्यादा पोल्ट्री किसानों को बर्ड फ्लू के मामले में बड़ी राहत मिली है. भारत ने बर्ड फ्लू एच 5 एन 1 की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में इस वैक्सीन को लॉन्च किया है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में सफलता हासिल की है. साल 2006 से भारत में बर्ड फ्लू के 500 से ज्यादा प्रकोप सामने आ चुके हैं, जिसमें लाखों मुर्गियों को मारना पड़ा था.

वैक्सीन से H5N1 वैरियंट से मुर्गियां होंगी सुरक्षित

भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) में हुए इस कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री के अलावा केन्द्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी डॉ. एमएल जाट सहित विभाग के कई अधिकारी, स्थानीय खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा मौजूद थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "मुर्गियों और पशुओं को होने वाली बीमारियों से किसानों को बड़ा नुकसान होता आया है. शिवराज सिंह चौहान का बयान (ETV Bharat) पूरी इंडस्ट्री को इस तरह की बीमारियों से हर साल करीबन 56 हजार करोड़ का नुकसान होता था, लेकिन पशु के बाद अब मुर्गियों के लिए बनी इस वैक्सीन से इन बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बर्ड फ्ल का जब प्रकोप आता था, तो पूरी पेाल्ट्री फॉर्म की मुर्गियों को ही मार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएगी. एक बार यह वैक्सीन लगाए जाने के बाद इस एच 5 एन 1 की वैरियंट से मुर्गियां सुरक्षित हो जाएंगी." 6 महीने बर्ड फ्लू का नो टेंशन, 8 साइंटिस्ट की दिन रात मेहनत से तैयार स्वदेशी वैक्सीन वैज्ञानिकों ने किया कड़े प्रोटोकॉल का पालन