बर्ड फ्लू वैक्सीन की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, H5N1 करेगा हरेक मुर्गी के जान की रक्षा
देश की पहली स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन भोपाल में हुई लॉन्च, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्र को समर्पित की H5N1 वैक्सीन, राहुल गांधी पर साधा निशाना. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 6:19 PM IST
भोपाल: मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े करीबन 90 लाख से ज्यादा पोल्ट्री किसानों को बर्ड फ्लू के मामले में बड़ी राहत मिली है. भारत ने बर्ड फ्लू एच 5 एन 1 की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में इस वैक्सीन को लॉन्च किया है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में सफलता हासिल की है. साल 2006 से भारत में बर्ड फ्लू के 500 से ज्यादा प्रकोप सामने आ चुके हैं, जिसमें लाखों मुर्गियों को मारना पड़ा था.
वैक्सीन से H5N1 वैरियंट से मुर्गियां होंगी सुरक्षित
भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) में हुए इस कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री के अलावा केन्द्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी डॉ. एमएल जाट सहित विभाग के कई अधिकारी, स्थानीय खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा मौजूद थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "मुर्गियों और पशुओं को होने वाली बीमारियों से किसानों को बड़ा नुकसान होता आया है.
पूरी इंडस्ट्री को इस तरह की बीमारियों से हर साल करीबन 56 हजार करोड़ का नुकसान होता था, लेकिन पशु के बाद अब मुर्गियों के लिए बनी इस वैक्सीन से इन बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बर्ड फ्ल का जब प्रकोप आता था, तो पूरी पेाल्ट्री फॉर्म की मुर्गियों को ही मार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएगी. एक बार यह वैक्सीन लगाए जाने के बाद इस एच 5 एन 1 की वैरियंट से मुर्गियां सुरक्षित हो जाएंगी."
वैज्ञानिकों ने किया कड़े प्रोटोकॉल का पालन
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने वैक्सीन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों का सम्मान किया. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि "पिछले 3 सालों के दौरान इन वैज्ञानिकों ने एक सिपाही की तरह कड़ा परिश्रम किया है. इस दौरान इन्हें कड़े प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ा. घर से आने और जाने के पहले सेनेटाइजनेशन और घर जाने पर 120 लीटर पानी से नहाना पड़ता था. इस दौरान वैज्ञानिकों को घर पर कोई भी दूसरा जानवर पालने की सख्त मनाही थी. इनके परिश्रम का नतीजा है कि इस वैक्सीन को बनाने में सफल हुए हैं.
राहुल गांधी पर साधा निशाना
कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वह लोग भी बड़े ध्यान से देख लें, जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर देश को बदनाम करने का पाप करते हैं. देश की सेवा करने वालों पर सवाल खड़ा करते हैं. उन्होंने राहुल गांधी द्वारा विदेशों में जाकर देश को लेकर की गई टिप्पिणी को एक-एक कर गिनाते हुए कहा कि दूसरे देश में जाकर देश की बुराई करना अशोभनीय काम है. देश हमारा गौरव है और देश के बाद बाहर हम सब एक होते हैं, यह राहुल गांधी का ध्यान रखना चाहिए."
2 रुपए से ज्यादा नहीं होगी कीमत
भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉ. एम.एल जाट ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि "इस वैक्सीन को बनाने में 3 साल की कड़ी मेहनत लगी है, लेकिन अब यह वैक्सीन तैयार हो गई है. अभी इस वैक्सीन की अनुमानित कीमत 1 से 2 रुपए ही रखी गई है. उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन बनाने का काम किया है, लेकिन इसके उत्पादन के लिए कुछ स्टॉक होल्डर्स से बात चल रही है. उम्मीद है कि जल्द ही इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि विश्व की इस वैक्सीन को आने वाले समय में विश्व के दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा सकेगा."