भोपाल के 5 मौतों से सनसनी, युवक ने 2 बच्चों सहित 4 लोगों की हत्या कर आत्महत्या की
भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना, एक परिवार के पांच लोगों के मिले शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस. रिपोर्ट- आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 2:15 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 3:12 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक ही घर में पांच लोगों के शव मिलने की सूचना है. वहीं, परिवार के एक अन्य सदस्य का शव रेलवे स्टेशन के पास मिला है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. मृतकों में बुजुर्ग महिला, एक महिला, दो बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं.
4 लोगों की हत्या के बाद की आत्महत्या
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घर में बुजुर्ग महिला, एक महिला, दो बच्चों के शव मिले हैं. जिनके गले पर चोट के निशान हैं. जबकि एक पुरुष नरेंद्र साहू का शव घर से महज 500 मीटर दूर सूखी सेवनिया क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे स्टेशन के पास मिला है. माना जा रहा है कि परिवार के मुखिया नरेंद्र साहू ने चारों की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली है.
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सूत्रों की माने तो पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि, नरेंद्र साहू (35) ने अपने दो बच्चों पत्नी और बुजुर्ग की हत्या करने के बाद खुदकुशी की है. मृतकों में नरेंद्र साहू की मां सरस्वती साहू 50, पत्नी सोमलता साहू 29, बेटी कृति साहू 10 और बेटा खुश साहू 6 शामिल हैं.
छोला थाना टीआई सरस्वती तिवारी ने कहा कि, ''पूरी जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी. फिलहाल परिवार के सदस्यों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने पांचों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और परिवार के सदस्यों की मौत के पीछे की वजह जानने का प्रयास कर रही है. इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया है.
कर्जे में था कैटरिंग व्यापार में नरेंद्र साहू
जांच में सामने आया है कि मृतक नरेंद्र साहू कैटरिंग व्यापार था. उसका खुद का रेस्टोरेंट था, जो कई दिनों से पहले बंद हो गया था. पिछले कई दिनों से नरेंद्र कर्जे में डूबा था. जिसके चलते परिवार 15 दिनों से परेशान था. मृतक के परिजनों के मुताबिक, नरेंद्र ने किसी से पैसा लिया था, जिसे चुकाने को लेकर वह परेशान था.
सुबह पुलिस को सूचना मिली कि, रेलवे स्टेशन के पास किसी व्यक्ति का शव मिला है. शव की पहचान करने के बाद पुलिस माली खेड़ी इलाके में आए तो पता चला कि परिवार के अन्य लोगों की हत्या हो गई है. पुलिस इस मामले में बोल रही है कि गला रेतकर नरेंद्र साहू ने ही अपने परिवार की हत्या की है. शुरुआती जांच में यही लग रहा है. परिवार के लोगों के बयान अभी होना बाकी है. किराए से माली खेड़ी इलाके में परिवार रहता था. पुलिस जांच कर रही है कि नरेंद्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया. कहीं वह रसूदखोरों से तो परेशान नहीं था.