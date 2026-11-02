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भोपाल के 5 मौतों से सनसनी, युवक ने 2 बच्चों सहित 4 लोगों की हत्या कर आत्महत्या की

भोपाल के 5 मौतों से सनसनी ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक ही घर में पांच लोगों के शव मिलने की सूचना है. वहीं, परिवार के एक अन्य सदस्य का शव रेलवे स्टेशन के पास मिला है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. मृतकों में बुजुर्ग महिला, एक महिला, दो बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं.

4 लोगों की हत्या के बाद की आत्महत्या