UPSC में चमके मध्य प्रदेश के लाल, इशान भटनागर 5th और पक्षल सेक्रेटरी की 8वी रैंक

रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी

भोपाल: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में मध्य प्रदेश के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है. भोपाल के इशान भटनागर ने ऑल इंडिया (AIR) में 5वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. वहीं धार जिले के पक्षल सेक्रेट्री ने 8वीं रैंक प्राप्त कर टॉप 10 में जगह बनाई है. इस तरह देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में मध्य प्रदेश के दो प्रतिभाशाली युवाओं ने टाप 10 में स्थान बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है.

लखनऊ में जन्मे लेकिन भोपाल में हुई परवरिश

इशान भटनागर का जन्म लखनऊ में हुआ है, लेकिन उनकी परवरिश भोपाल में हुई है. उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से पूरी की है. इसके बाद इशान दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशनल लिया और यहां से बीए एलएलबी हॉनर्स किया. लॉ की पढ़ाई करने के बाद इशान ने इटली में आयोजित एडीआर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता में भाग लिया. 2023 में इशान ने पहले अटेम्ट में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी और 276वीं रैंक पाई थी. वहीं यूपीएससी 2025 के रिजल्ट में उन्होंने ऑल इंडिया 5वीं रैंक हासिल की है.

धार के पक्षल सेक्रेटरी की 8वीं रैंक

इसके साथ ही टॉप टेन में दूसरे अभ्यर्थी धार के पक्षल सेक्रेटरी हैं. जिन्हें AIR 8वीं रैंक हासिल की है. पक्षल के पिता निलेश कपड़ा व्यवसायी हैं, जबकि मां दीप्ति हाउस वाइफ हैं. पक्षल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया है.

गुना की देवांगी को मिली 236वीं रैंक

गुना से IRS की ट्रेनिंग करने गईं देवांगी मीणा ने यूपीएससी की परीक्षा में 236वीं रैंक हासिल की है. जिसमें देवांगी मीणा ने 764 में से 236 वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम एक बार फिर से रोशन किया है. देवांगी के पिता लीलाधर मीणा ने बताया कि "एनएफएल विजयपुर में प्रोडक्शन का काम देखते हैं. इसी वजह से देवांगी ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा डीपीएस स्कूल विजयपुर से पूरी की.

इसके बाद देवांगी मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया. फिलहाल वो अभी अपनी IRS कि ट्रेनिंग करने गई है, हो सकता है आज रात तक वापस आ जाए.