निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे हरदीप सिंह पुरी, मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले नेताओं की देखें लिस्ट
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध पहुंचे राज्यसभा, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधानसभा पहुंचकर लिया सर्टिफिकेट. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 6:02 PM IST
भोपाल: केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी मध्य प्रदेश से उच्च सदन पहुंच गए हैं. निविरोध निर्वाचित होने के बाद बाद मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधानसभा पहुंचकर निर्वाचन सर्टिफिकेट लिया. उनके साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे. हरदीप पुरी के खिलाफ खड़े हुए दो उम्मीदवार के नामांकन पत्र एक दिन पहले ही नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रस्तावकों के सिग्नेचर की कमी के चलते खारिज कर दिए गए थे. मध्य प्रदेश की राज्यसभा की यह सीट एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी.
मध्य प्रदेश से चुने जा चुके कई बाहरी उम्मीदवार
मूल रूप से दिल्ली के निवासी हरदीप पुरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं. हरदीप सिंह ने 39 सालों तक विदेश सेवा में अपनी सेवाएं दी हैं. वे 1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं. इस दौरान उन्होंने जिनेवा और न्यूयाॅर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं दी हैं. इसके अलावा वे लंदन, टोक्यो, कोलंबो में राजनयिक पदों पर रहे हैं. इसके बाद उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी और 2 जनवरी 2014 को बीजेपी का दामन थाम लिया. सितंबर 2017 में उन्हें आवास एवं शहरी मामलों में राज्यमंत्री में पहली बार मोदी सरकार में शामिल किया गया.
मध्य प्रदेश से कई बाहरी जा चुके राज्यसभा
राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने हरदीप पुरी को उतारे जाने को लेकर जमकर विरोध किया. उन्होंने बाहरी उम्मीदवार को उतारे जाने को लेकर भी सवाल उठाए. हालांकि हरदीप पुरी के पहले मध्य प्रदेश से कई बाहरी नेता राज्यसभा जा चुके हैं.
हरदीप पुरी से पहले मध्य प्रदेश से एल मुरुगन राज्यसभा के लिए भेजे गए थे. मूल रूप से तमिलनाडु के एल मुरुगन को पहले 2021 के उपचुनाव में और फिर दोबारा अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश से राज्य सभा सदस्य चुना गया था.
केरल के जाॅर्ज कुरियन को साल 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था.
पंजाब के रहने वाले बीजेपी नेता तरुण चुघ को बीजेपी ने जून 2026 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा.
इसके पहले साल 2018 में ओडिशा के रहने वाले केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को एमपी से राज्यसभा भेजा गया.
साल 2014 में महाराष्ट्र के प्रकाश जावडे़कर को 2014 में प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा गया.
साल 2016 में तमिलनाडु के बीजेपी नेता ला. गणेशन को एमपी से राज्यसभा भेजा गया.
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कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार को दिया था समर्थन
केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी के खिलाफ राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी को समर्थन दिया था. कांग्रेस विधायक राजकुमार लोहानी के प्रस्तावक बने थे और उनका नामांकन पत्र जमा कराया था, लेकिन दस्तावेजों की कमी के चलते नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था.
इसके अलावा एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन भी प्रस्तावकों के हस्ताक्षर न होने की वजह से खारिज किया गया था. इसके बाद हरदीप पुरी के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया था. हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने कहा था कि वे इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.