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निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे हरदीप सिंह पुरी, मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले नेताओं की देखें लिस्ट

निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे हरदीप सिंह पुरी ( Hardeep Singh Puri FB Image )

भोपाल: केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी मध्य प्रदेश से उच्च सदन पहुंच गए हैं. निविरोध निर्वाचित होने के बाद बाद मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधानसभा पहुंचकर निर्वाचन सर्टिफिकेट लिया. उनके साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे. हरदीप पुरी के खिलाफ खड़े हुए दो उम्मीदवार के नामांकन पत्र एक दिन पहले ही नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रस्तावकों के सिग्नेचर की कमी के चलते खारिज कर दिए गए थे. मध्य प्रदेश की राज्यसभा की यह सीट एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी.

मध्य प्रदेश से चुने जा चुके कई बाहरी उम्मीदवार