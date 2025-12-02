ETV Bharat / bharat

भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल बाद भी जहर बाकी, पीढ़ियां भुगत रहीं दंश

विश्व के बड़े औद्योगिक हादसों में से एक भोपाल गैस त्रासदी की आज 41वीं बरसी है. आज ही के दिन साल 1984 में जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में जहरीली मिथाइल आइसोसायनाइड गैस का रिसाव हुआ था. रमा देवी शुक्ला बताती हैं कि "इस जहरीली गैस ने उनका खुशहाल परिवार तबाह कर दिया है. इस हादसे में उनके पति और 2 बच्चों की पहले ही मौत हो गई थी. वर्तमान में उनकी 2 बेटियां हैं. इनमें से 1 को कैंसर हो गया, जबकि दूसरी बेटी गंभीर बीमार रहती है. वहीं सरकार की तरफ से गैस पीड़ितों को न तो इलाज की सहायता मिल रही है और न ही आर्थिक सहायता."

भोपाल: साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी उस काली रात में लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे. जहरीली गैस से बचने के लिए शहर से दूर भागने की होड़ थी, सैकड़ों लोग तो इस भगदड़ की वजह से दबकर मर गए थे. हर तरफ भागो-भागो का शोर सुनाई दे रहा था. चारों तरफ जमीन में लाशें पड़ी हुई थी. इस हादसे में जहां 22 से 25 हजार लोगों की मृत्यु हुई, वहीं लाखों लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए थे. इस त्रासदी के 41 साल बाद भी लोगों के जख्म हरे हैं. उनकी औलादें विकलांग पैदा हो रही हैं. यह कहना है मिथाइल आइसोसायनाइड गैस से प्रभावित और चिंगारी ट्रस्ट की फाउंडर मेंबर रमादेवी शुक्ला का.

कोर्ट ने दिया था बच्चों के इंश्योरेंस का निर्देश

गैस पीड़ित के लिए काम करने वाली और चिंगारी ट्रस्ट की फाउंडर मेंबर राशिदा बी बताती हैं कि "भोपाल गैस कांड की वजह से हमारा पूरा शहर बर्बाद हो गया था. आज 41 साल बाद भी कोई सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है. सरकार को पता था कि यूनियन कार्बाइड से पीड़ित बच्चे विकलांग पैदा होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 लाख बच्चों का इंश्योरेंस कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया. मेरी छोटी बहन के घर बच्ची हुई, वह पूरी तरह से विकलांग थी. दीदी के घर में भी एक लड़की हुई, उसके होंठ और तालु नहीं थे."

विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही दूसरी-तीसरी पीढ़ी (ETV Bharat)

अभी के हालात पहले से अधिक खराब

राशिदा बी कहती हैं कि "अब गैस पीड़ित गिनती के बचे हैं, लेकिन उनकी औलादें भुगत रही हैं. हालात उस दिन से ज्यादा खराब हैं, बद से बदतर हो रहे हैं. आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है. ऐसे में कैसे यहां इंसान जिएगा. सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है." राशिदा ने बताया कि "गैस पीड़ितों के लिए इस समय के हालात और भी बुरे हैं. गैस राहत अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 90 फीसदी डॉक्टर नहीं है. सारे यूनिट खाली पड़े हैं. दवाएं नहीं हैं. घटिया कंपनियों की दवाएं खरीद कर बांटी जा रहीं हैं, जो पसेरी भर खा जाओ फिर भी कोई असर नहीं होता है."

पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा उचित इलाज (ETV Bharat)

अनुवांशिक बीमारी का रूप ले चुकी त्रासदी

गैस पीड़ित मा-बाप की संतान शिफान खान ने बताया कि "वे पैंरो से विकलांग हैं और उन्हें सेरेब्रल पाल्सी की भी परेशानी है." यह बीमारी उन्हें कैसी हुई यह पूछने पर शिफान ने कहा, "उनके माता और पिता दोनों को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लगी थी. उनके दिमाग पैरालिसिस है. मां को सर्वाइकल और अन्य समस्याएं हैं. गैस पीड़ित होने के नाते उनके माता-पिता को 25-25 हजार रुपये का मुआवजा तो मिला, लेकिन इलाज में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं." वहीं उन्हें केवल 600 रुपये प्रतिमाह विकलांगता पेंशन मिल रही है. गैस पीड़ित होने के नाते उनको अब तक कोई भी सहायता का लाभ नहीं मिला है.

जहरीली गैस से इफेक्टेड बच्चे (ETV Bharat)

'जो गिरा वह वापस नहीं उठा'

घटना के चश्मदीद आज भी उस डरावनी रात को याद करके सहम जाते हैं. गैस कांड के पीड़ित फरीद शेख ने बताया कि "वो काली रात भूली नहीं जा सकती है. आधी रात तेज मिर्ची की गंध उठी और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे. हम भी परिवार वालों को लेकर जेपी नगर से निकल गए. नादरा बस स्टैंड तक पहुंचने में पत्नी 3 बार गश खाकर गिरी. उसे बचाने की जगह मैं बच्चों की जान बचाने के लिए बोगदा पुल की ओर भागने लगा. वहां पहुंचे तो पुलिस वाले लोगों को भगा रहे थे. किसी तरह हम होशंगाबाद पहुंचे. इस त्रासदी की वजह से हमारा परिवार बिखर गया. उस रात जो गिरा वो वापस नहीं उठा. ऐसा लग रहा था, जैसे कोई मौत का खेल खेल रहा है. लोग अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भाग रहे थे."

यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल (ETV Bharat)

भूजल स्रोतों से निकल रहा पानी जहरीला

गैस पीड़ितों को कैंसर, किडनी, फेफड़े, हार्ट और दमे जैसी खतरनाक बीमारियां हो गई हैं. लेकिन पीड़ितों को इलाज नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में गैस पीड़ितों को निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है. वहीं भूजल व यहां की प्रदूषित मिट्टी की वजह से आसपास की आबोहवा भी संक्रमित हो गई है. भले ही सरकार ने यूनियन कार्बाइड कारखाने में दबा 337 मीट्रिक टन कचरे को डिस्पोज कर दिया हो, लेकिन कारखाने के बाहर स्थित तीन तालाबों में 8-10 हजार टन जहरीला कचरा दबा हुआ है. इस जहरीले कचरे का केमिकल बारिश के पानी में घुलकर जमीन के अंदर पहुंच रहा है. इससे भूजल स्रोतों से निकल रहा पानी भी जहरीला हो गया है.