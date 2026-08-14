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AI से बने फर्जी पुलिसकर्मी, होटल में युवक से की वसूली, रियल पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

भोपाल में युवक से 70 हजार की वसूली करने वाले 3 फर्जी पुलिसकर्मी धरे गये, AI से बनाई थी फर्जी ID. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

BHOPAL FAKE POLICE MONEY EXTORTION
भोपाल में 3 फर्जी पुलिसकर्मी पकड़े गये (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: भोपाल के पिपलानी इलाके में फर्जी पुलिस बनकर धमकाने और पैसे वसूलने का मामला सामने आया है. इस मामले में पिपलानी पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कथित तौर पर AI टूल की मदद से फर्जी पहचान पत्र तैयार किया था. इस मामले का मास्टरमाइंड यावर खान अभी फरार है.

होटल में युवक से करीब 70 हजार की वसूली

पिपलानी इलाके में AI से फर्जी ID बनाकर पुलिसकर्मी बन एक महिला सहित तीन आरोपियों ने होटल में युवक से करीब 70 हजार की वसूली कर ली. यह घटना 3 अगस्त की बताई जा रही है. बरखेड़ी खुर्द निवासी युवक अपनी महिला मित्र के साथ पिपलानी क्षेत्र के एक होटल में मौजूद था. इसी दौरान 4 लोग सादे कपड़ों में कमरे में पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए युवक को कार्रवाई और केस में फंसाने की धमकी दी. डर का माहौल बनाकर आरोपियों ने युवक से ऑनलाइन करीब 60 से 70 हजार रुपए ट्रांसफर करा लिया.

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सांकेतिक तस्वीर पिपलानी थाना (ETV Bharat)

तीन आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार है

घटना के एक हफ्ते बाद पीड़ित ने पिपलानी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन और आरोपियों के मोबाइल से जुड़े डिजिटल एविडेंस की जांच शुरू की. पुलिस ने मामले में अबूजर, रघुवीर गोयल और करुणा शाही को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद करुणा शाही भोपाल से बाहर चली गई थी और खाटू श्याम पहुंची थी. पुलिस ने उसे भोपाल रेलवे स्टेशन से पकड़ा. वहीं, मामले का मुख्य साजिशकर्ता यावर खान की तलाश जारी है.

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पुलिस कनेक्शन की भी जांच

मामले की जांच में यह बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपी रघुवीर गोयल की पत्नी पुलिस विभाग में हेड कॉन्स्टेबल बताई जा रही हैं. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को पुलिस की कार्यप्रणाली या कार्रवाई के तरीके की जानकारी कहीं इसी कनेक्शन से तो नहीं मिली. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की जांच अभी जारी है.

पिपलानी थाना प्रभारी चन्द्रिका यादव ने बताया कि "अब यह भी पता लगाया जा रहा है की है कि आरोपियों ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर सिर्फ इसी युवक को निशाना बनाया था या इससे पहले भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है. फर्जी ID, बैंक खातों, मोबाइल फोन और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और अब पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है." फिलहाल तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि फरार यावर खान की तलाश जारी है.

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