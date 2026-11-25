महज 12वीं पास फर्जी IAS का ऐसा भौकाल कि वकील, सरपंच और बिल्डर सब खा गए गच्चा
भोपाल में फर्जी आईएएस गिरफ्तार. प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ होने का हवाला. 14 साल तक की ठगी. ऐसे खुला राज. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 3:33 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के गांधीनगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद की IAS बताकर लोगों को ठगता था. महज 12वीं पास इस शख्स ने अब तक सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की. साल 2012 से शुरू हुआ ठगी का खेल का अंत आखिरकार अब हो गया. जानिए ये शख्स कैसे 14 साल तक पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल फेंकता रहा, इसके ठगी का तरीका और भोपाल पुलिस ने कैसे दबोचा.
खुद को पीएमओ में पदस्थ बताता था
फर्जी IAS रामानुज गुर्जर ने वर्ष 2012 में खुद को IAS अधिकारी बताकर लोगों को झांसा देना शुरू किया. वह खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ बताने लगा. उसका रहन-सहन और बात करने के तरीके को देखकर लोग प्रभावित होने लगे. वह लोगों को सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके दिलाने के नाम मोटी रकम ऐंठने लगा. इस शातिर ठग के जाल में उच्च शिक्षित लोग भी फंसने लगे. उसने कई वकीलों को भी ठगा. सरपंचों और बिल्डर्स को सरकारी ठेके के टेंडर दिलाने के नाम पर रकम वसूली. उसके खिलाफ भोपाल के हबीबगंज थाने में 06 सरपंचों से करीब 12 लाख रुपये ठगने का मामला दर्ज है.
जेल से बाहर आकर फिर करने लगा ठगी
रामानुज गुर्जर ने वर्ष 2012 में जयपुर में एक वकील से 5 लाख रुपये की ठगी की थी. अक्टूबर 2012 में उसे जयपुर पुलिस ने भोपाल की अरेरा कॉलोनी से गिरफ्तार किया था. तीन साल जेल में रहने के बाद वह जमानत पर जेल से रिहा हुआ था. जेल से बाहर आने के बाद रामानुज गुर्जर ने अपनी पहचान बदली और फिर फर्जी आईएएस बनकर ठगी करने लगा. जेल से बाहर आने के बाद रामानुज ने आर्म्स लाइसेंस बनवाने के नाम पर एक व्यक्ति को निशाना बनाया. लाइसेंस बनवाने का भरोसा देकर उससे 7 लाख रुपये ले लिए. खास बात ये है कि ये रकम उसने ऑनलाइन अपने खाते में जमा कराई.
ममेरे भाई ने वीडियो बना पुलिस को सौंपा
रामानुज गुर्जर ठगी करने के लिए किसी को नहीं छोड़ता था. रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा. उसने अपने ममेरे भाई को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम वसूली. इसी दौरान ममेरे भाई ने रुपये लेने का वीडियो बना लिया. यही वीडियो उसकी गिरफ्तारी का कारण बना. ममेरे भाई ने ये वीडियो भोपाल की गांधीनगर पुलिस को सौंपा और अपने साथ हुई ठगी का किस्सा सुनाया.
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पुलिस थानों में 10 से ज्यादा शिकायतें दर्ज
गांधी नगर टीआई सुनील चतुर्वेदी के मुताबिक "रामानुज गुर्जर के खिलाफ 10 से अधिक थानों में करोड़ों रुपये की ठगी से जुड़ी शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस अब उसके पुराने मामलों, ठगी के शिकार लोगों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है. संभावना है कि रामानुज गुर्जर के साथ इस ठगी के नेटवर्क कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं."