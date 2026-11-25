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महज 12वीं पास फर्जी IAS का ऐसा भौकाल कि वकील, सरपंच और बिल्डर सब खा गए गच्चा

महज 12वीं पास फर्जी आईएएस रामानुज गुर्जर गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल के गांधीनगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद की IAS बताकर लोगों को ठगता था. महज 12वीं पास इस शख्स ने अब तक सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की. साल 2012 से शुरू हुआ ठगी का खेल का अंत आखिरकार अब हो गया. जानिए ये शख्स कैसे 14 साल तक पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल फेंकता रहा, इसके ठगी का तरीका और भोपाल पुलिस ने कैसे दबोचा.

खुद को पीएमओ में पदस्थ बताता था