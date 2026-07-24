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कॉक्रोच पार्टी ज्वाइन करेंगे पूर्व IAS नियाज खान, हिंदुत्व विचारों के लिए रहते हैं सुर्खियों में

पूर्व आइएएस नियाज़ खान बोले- देश के युवा से ही उम्मीद बची है, मैंने सनातन के लिए काम किया पर कभी तवज्जो नहीं मिली.

Ex IAS Niyaz Khan to join CJP
पूर्व आइएएस नियाज़ खान बोले- देश के युवा से ही उम्मीद बची है (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : क्राक्रोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या ये पार्टी राजनीति में आएगी या नहीं, ये तो तय नहीं है लेकिन मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान ने CJP ज्वाइन करने का मन बना लिया है. उनका कहना है कि अगर कॉकरोच पार्टी राजनीतिक दल के रुप में सामने आती है तो वे इस पार्टी को ज्वॉइन करेंगे. 12 किताबें लिख चुके पूर्व आईएएस नियाज खान अपने हिंदुत्व के विचारों के साथ हमेशा सुर्खियो में रहते हैं. नियाज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश में जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरा है और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उनका राजनीति में आना जरुरी है.

देश में गिर रहा राजनीति का स्तर : नियाज खान

नियाज खान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, '' देश में गिरती राजनीति और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए राजनीति में आना जरुरी है. मैं कांग्रेस पार्टी में जाना चाहता हूं पर मेरे हिंदू उदारवादी विचारों के कारण वे मुझे लेंगे नहीं. अगर भविष्य में कॉक्रोच पार्टी आती है तो मैं उसे ज्वाइन करूंगा. राजनीति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है.''

देश में गिर रहा राजनीति का स्तर : नियाज खान (Etv Bharat)

बीजेपी ने काम नहीं दिया, क्योंकि नाम में खान है : नियाज खान

ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा, '' बीजेपी कांग्रेस दोनों दल मुझे लेंगे नहीं. मैंने सनातन के लिए इतना काम किया. लेकिन सरकारी पद पर रहते हुए बीजेपी की सरकार ने मुझे कोई काम नहीं दिया. सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे नाम के आगे 'खान' लगा हुआ है. कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को वोट बैंक समझती है. वो मेरे उदारवादी विचारों के कारण मुझे नहीं लेंगे. इसलिए अब काक्रोच जनता पार्टी अगर राजनीतिक रुप से आती है तो मैं उसे ज्वाइन करूंगा.''

Ex IAS Niyaz Khan to join CJP PARTY
पूर्व आईएएस ने अपने सोशल मीडिया पर भी किया पोस्ट (Etv Bharat)

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रिटायरमेंट के बाद अब देश सेवा जरुरी

नियाज खान आगे कहते हैं, '' मैं रिटायर हो गया हूं. अब चाहता हूं कि देश सेवा मे जुट जाऊं. मेरे पास अब एक ही काम बचता है. मेरे पास एक विकल्प है कि देश के युवाओं को सही मार्ग पर लाना. उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना. शांतिप्रिय बनाना और अच्छी एजुकेशन दिलाना. अगर भविष्य में कॉक्रोच पार्टी किसी राजनीतिक दल का रुप लेती है तो मैं कॉक्रोच पार्टी ज्वाइन करूंगा. मैं तो सनातन के धर्म के प्रचार प्रसार पर चल रहा था लेकिन बीजेपी ने मुझे तवज्जो नहीं दी. काग्रेस की ओर से भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ जबकि मैं वहां जुड़ना चाहता था.''

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