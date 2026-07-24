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कॉक्रोच पार्टी ज्वाइन करेंगे पूर्व IAS नियाज खान, हिंदुत्व विचारों के लिए रहते हैं सुर्खियों में

पूर्व आइएएस नियाज़ खान बोले- देश के युवा से ही उम्मीद बची है ( Etv Bharat )

भोपाल : क्राक्रोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या ये पार्टी राजनीति में आएगी या नहीं, ये तो तय नहीं है लेकिन मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान ने CJP ज्वाइन करने का मन बना लिया है. उनका कहना है कि अगर कॉकरोच पार्टी राजनीतिक दल के रुप में सामने आती है तो वे इस पार्टी को ज्वॉइन करेंगे. 12 किताबें लिख चुके पूर्व आईएएस नियाज खान अपने हिंदुत्व के विचारों के साथ हमेशा सुर्खियो में रहते हैं. नियाज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश में जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरा है और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उनका राजनीति में आना जरुरी है. देश में गिर रहा राजनीति का स्तर : नियाज खान नियाज खान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, '' देश में गिरती राजनीति और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए राजनीति में आना जरुरी है. मैं कांग्रेस पार्टी में जाना चाहता हूं पर मेरे हिंदू उदारवादी विचारों के कारण वे मुझे लेंगे नहीं. अगर भविष्य में कॉक्रोच पार्टी आती है तो मैं उसे ज्वाइन करूंगा. राजनीति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है.''