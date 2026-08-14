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भोपाल में 6.325 किलो मेथामफेटामाइन जब्त, ग्रेटर नोएडा से 4 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार

नई दिल्ली से बेंगलुरू जा रही एक महिला यात्री के पास से डीआरआई की टीम ने बड़ी मात्रा मे अवैध रूप से ले जा रही 6.325 किलो मेथामफेटामाइन को बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए आंकी गई है. आरोपी महिला ने ट्रॉली बैग में बहुत ही शातिराना तरीके से गुप्त कैविटी बनवाई थी ताकि कोई उसे पकड़ नहीं पाए. महिला को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और आगे मामले की जांच की जा रही है. यह कार्रवाई 11 अगस्त को भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर की गई थी और इसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया था

भोपाल: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. भोपाल में डीआरआई ने 7.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ 4 नाइजीरियन और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया है. डीआरआई और सीबीएन की टीम को इनपुट मिला था कि नई दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में ड्रग्स तस्कर सवार हैं. भोपाल रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक ट्रॉली बैग में 6 पैकेट में अलग-अलग छुपा कर रखी हुई ड्रग्स बरामद हुई है.

नोयडा में भी 2.242 किलोग्राम ड्रग्स जब्त

नाइजीरियन ड्रग तस्कर लोकल लोगों को रिक्रूट करते थे और उनके जरिए ड्रग्स की सप्लाई करते थे. डीआरआई ने इसी तरह का ऑपरेशन ग्रेटर नोएडा में भी ऑपरेशन चलाया है. जहां ड्रग सप्लायर जो इन लोगों को ड्रग सप्लाई करता था उस पर भी कार्रवाई की है. यहां सप्लायर से 2.242 किलोग्राम क्रिस्टल लाइन मैथमेटिक्स बरामद हुआ है.

भोपाल में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

6 पैकेट में छिपाकर रखा था ड्रग्स

डीआरआई को सूचना मिलने के बाद महिला की ट्रॉली बैग में गुप्त कैविटी को खोलने पर उसके अंदर 6 प्लास्टिक पैकेट मिले. सभी पैकेटों को भूरे रंग की टेप से अच्छी तरह लपेटा गया था. पैकेट खोलने पर उनके अंदर सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ मिला. अधिकारियों ने मौके पर ही एनडीपीएस फील्ड टेस्टिंग किट से पदार्थ की जांच की.

जांच में यह पदार्थ मेथामफेटामाइन पाया गया. इसके बाद सभी पैकेटों का वजन किया गया, जिसमें कुल 6.325 किलो क्रिस्टलीय मेथामफेटामाइन बरामद हुआ. महिला से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसे यह ड्रग कहां से मिला था और इसे बेंगलुरू में किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था. पूछताछ और प्रारंभिक जांच के आधार पर अधिकारियों को ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली.

नई दिल्ली से बेंगलुरू जा रही एक महिला यात्री से ड्रग्स जब्त (ETV Bharat)

इसके बाद डीआरआई और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने ग्रेटर नोएडा में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान टीम ने 4 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों को आशंका है कि ये लोग ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.

विदेशी सिंडिकेट पर जांच का फोकस

डीआरआई की जांच में सामने आया है कि एक विदेशी सिंडिकेट भारत में ड्रग्स की सप्लाई के लिए भारतीय नागरिकों को कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था. ऐसे कैरियर ट्रेनों और अन्य माध्यमों से एक शहर से दूसरे शहर तक ड्रग पहुंचाने का काम करते है. भोपाल में पकड़ी गई महिला भी इसी नेटवर्क का हिस्सा थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि 6.325 किलो मेथामफेटामाइन की खेप कहां से लाई गई थी, इसके पीछे कौन लोग हैं और बेंगलुरू में इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी.