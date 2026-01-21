लुटेरी दुल्हन के जाल में फंसे वकील साहब, महिला के पहले से 4 पति, सभी को किया कंगाल
राजधानी भोपाल में लुटेरी दुल्हन को दो साल कठोर कारावास की सजा. महिला ने वकील से धोखे की शादी तो खुद फंसी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 4:32 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल में लुटेरी दुल्हन को जिला न्यायालय ने दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही महिला पर अदालत ने 2 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है. यह फैसला जिला न्यायाधीश मेघा अग्रवाल की अदालत ने सुनाया. महिला अपनी बेटियों की मदद से शादी के बाद पति की संपत्ति पर कब्जा करती थी और फिर अगले शिकार के लिए निकल पड़ती थी.
तलाक लिए बगैर महिला ने की और 4 शादियां
लुटेरी दुल्हन का नाम हसीना है. अदालत ने अपने फैसले और कहा "बिना तलाक के 4 शादियां करना कानून का खुला उल्लंघन है. अदालत में यह सिद्ध हुआ कि हसीना ने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया और लगातार 4 शादियां की. यह कृत्य भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने इसे न केवल वैवाहिक धोखाधड़ी बल्कि सुनियोजित आपराधिक कृत्य माना है."
शादी के बाद संपत्ति हड़पने की साजिश
अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला अकेले पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी. शादी के बाद वह पति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रचती थी. जांच में सामने आया कि यह पूरा खेल अकेले हसीना नहीं, बल्कि उसकी बेटियां और दामाद मिलकर अंजाम देते थे. सभी मिलकर एक गिरोह की तरह काम करते थे और शादी को ठगी का जरिया बना चुके थे.
वकील से झूठ बोलकर निकाह किया
मामला भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र का है. पीड़ित वकील ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था "उसने हसीना से शादी 2022 में की थी. उसने बताया था कि उसकी सलमान नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी लेकिन अब तलाक हो चुका है." महिला ने ऐसा झूठ बोलकर वकील से विवाह रचाया था. लेकिन शादी के दो माह बाद ही हसीना ने अपने नए पति से विवाद करना शुरू कर दिया.
शादी के बाद बेटियों के साथ मिलकर साजिश
पीड़ित वकील ने बताया "उनकी पत्नी हसीना द्वारा कलह के बाद उसकी बेटियां भी इसी घर में आकर रहने लगी. इसके बाद कलह और ज्यादा बढ़ गई. इसके बाद जब वकील ने और पड़ताल की तो पता चला कि उसकी पत्नी इससे पहले कई शादियां कर चुकी है. इसके बाद वकील ने पुलिस में मय सबूतों के शिकायत की.
- शादी के 3 हफ्ते तक घुल-मिलकर रही दुल्हन, फिर भजिये में जहरीला पदार्थ मिला घर साफ कर गई
- लुटेरी दुल्हन ने की 12 शादियां, किसी से नहीं भरा मन, अगले शिकार पर निकली
कोर्ट में महिला के खिलाफ पुख्ता सबूत रखे
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो परतें खुल गई. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. ट्रायल के दौरान फरियादी वकील ने महिला की शादियों से जुड़े कई दस्तावेज न्यायालय में पेश किए. महिला हसीना को BNS की धारा 82 और IPC की धारा 495 (पहले से विवाह होते हुए विवाह करना और तथ्य छिपाना) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई.
शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा "ये न्याय की जीत है. पुलिस ने मामले की बारीकी से पड़ताल की थी."