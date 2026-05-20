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ट्विशा शर्मा का दोबारा नहीं होगा पोस्टमार्टम, कोर्ट ने किया इनकार, हाईकोर्ट की तैयारी में परिजन

ट्विशा शर्मा का दोबारा नहीं होगा पोस्टमार्टम ( ETV Bharat )

दरअसल, ट्विशा के परिजन लगातार पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं. परिवार का आरोप है कि शुरुआती पोस्टमार्टम में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी हुई है और जांच में गंभीर चूक सामने आई है. इसी आधार पर परिवार ने अदालत में आवेदन लगाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी. परिजनों का कहना है कि स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड या किसी बड़े संस्थान में दोबारा पोस्टमार्टम से ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी.

भोपाल: ट्विशा शर्मा मामले में दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर भोपाल जिला कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. जहां सुनवाई में पीड़ित परिवार को झटका लगा है. भोपाल जिला अदालत ने फिलहाल ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम (PM-2) की मांग पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी, हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को सुरक्षित रखने को लेकर अहम निर्देश जरूर जारी किए हैं.

सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल पोस्टमार्टम-2 की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन शव के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कटारा हिल्स थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसी जगह तत्काल चिन्हित कर जानकारी प्रस्तुत करें, जहां माइनस 80 डिग्री (-80डिग्री) तापमान में शव को सुरक्षित रखा जा सके.

अदालत ने कहा कि यह जानकारी जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश की जाए, ताकि ट्विशा के शव को संरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके. बता दें जज अनुदिता गुप्ता मामले की सुनवाई कर रही थीं.

ट्विशा शर्मा (ETV Bharat)

परिवार से बात करके आगे करेंगे अपील, खराब हो रहा शव

पीड़ित परिवार के अधिवक्ता अंकुर पांडे ने कहा कि "सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने हमारी अर्जी को स्वीकार किया और पुलिस को निर्देश दिए हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं. हम लगातार पीएम-टू की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया. हालांकि पूरे मामले में अब जो पीड़ित परिवार है, उनसे बातचीत करेंगे और जो भी उचित फर्म होगा, वहां जाएंगे. परिवार की ओर से यह दलील दी गई कि शव लगातार खराब होने की स्थिति में पहुंच रहा है.

परिवार के साथ ट्विशा शर्मा (ETV Bharat)

शव को डीप फ्रीज रखने की मांग स्वीकार

यदि उसे वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया, तो महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं. इसी वजह से शव को डीप फ्रीज प्रिजर्वेशन में रखने की मांग की गई थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. फिलहाल अदालत के ताजा फैसले के बाद मामले में कानूनी और फोरेंसिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. वहीं परिवार का कहना है कि वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.