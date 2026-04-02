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एफडी हेरफेर मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, जमानत भी मिली

दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट से दतिया विधायक राजेंद्र भारती को झटका, एफडी धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सुनाई सजा, मिली जमानत.

Rajendra Bharti sentenced 3 years
दतिया विधायक को 3 साल की सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 10 लाख की एफडी में हेरफेर किए जाने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक दिन पहले अपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था. इसके अलावा बैंक के कर्मचारी रघुवीर प्रजापति को भी दोषी माना था. उधर दिल्ली कोर्ट ने राजेंद्र भारती को स्वास्थ्य कारणों के चलते राहत देते हुए जमानत दे दी है.

राजेंद्र भारती की विधायकी पर संकट
कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दो धाराओं में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है. हालांकि दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद अभियोजना पक्ष के पास हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 60 दिन का वक्त है. यदि हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर स्थगन मिल जाता है तो राजेंद्र भारती की विधायकी बची रह पाएगी. प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट जेपी धनोपिया के मुताबिक, ''कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद पार्टी स्तर पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा. राहत के लिए जो भी संभव होगा वह कदम उठाए जाएंगे.''

1998 का मामल बना कांग्रेस विधायक के लिए मुसीबत
कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के लिए 1998 का एक मामला मुसीबत बन गया है. 24 अगस्त 1998 को आरोपी राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने श्याम सुंदर संस्थान की अध्यक्ष रहते हुए 10 लाख रुपए की एफडी जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक दतिया में की थी. यह एफडी 3 साल के लिए 13.50 प्रतिशत ब्याज दर पर की गई थी. वर्ष 1998 से 2001 के दौरान इस बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र भारती थे. राजेन्द्र भारती ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक दतिया के संचालक मंडल के अध्यक्षीय पद का दुरूपयोग करते हुए एफडी की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 10 साल और फिर 15 साल किया. इतने सालों तक 13.50 प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिलता रहा.

इसके लिए बैंक की लेजर बुक, एफडी की काउंटर स्लिप और एफडी की रसीद में काटछांट की गई. राजेन्द्र भारती ने यह पूरी गड़बड़ी बैंक के लिपिक रघुवीर प्रजापति के सहयोग से की. इससे 1999 से 2011 तक हर साल 1 लाख 35 हजार रुपए का लाभ राजेन्द्र भारती और उनकी मां सावित्री को मिलता रहा. यह मामला राजेन्द्र भारती के बैंक संचालक मंडल से हटने के बाद सामने आया. इसके बाद सहकारिता विभाग ने 29 सितंर 2015 को कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था.

मध्य प्रदेश में सुनवाई न कराने की अपील की थी
कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती ने इस मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल सकी. सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील पेश की थी कि, मध्य प्रदेश में उनके इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

Last Updated : April 2, 2026 at 2:02 PM IST

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