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अपनी ही कोर्ट के कटघरे में रिटायर्ड जज, CBI को मिली गिरिबाला और समर्थ की रिमांड

भोपाल जिला कोर्ट में पेश हुईं गिरिबाला और समर्थ सिंह, CBI को गिरिबाला और समर्थ सिंह की 5 दिन की रिमांड मिली, कोर्ट में मीडिया ने मां-बेटे को घेरा.

CBI PRESENTED GIRIBALA BHOPAL COURT
अपनी ही कोर्ट के कटघरे में पहुंची रिटायर्ड जज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 1:40 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 1:47 PM IST

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भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई हर दिन एक्शन मोड में काम कर रही है. गुरुवार को रिटायर्ड जज के घर घंटों पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया था. वहीं आज यानि शुक्रवार को सीबीआई ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को उसके बेटे समर्थ सिंह के साथ भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया है. जहां सीबीआई को जिला अदालत से 5 दिन की रिमांड मिल गई है.

समर्थ के रिमांड का आखिरी दिन, गुरुवार को गिरफ्तार हुईं गिरिबाला

बताते चलें समर्थ सिंह पहले से ही पुलिस रिमांड पर था, जिसका आज अंतिम दिन है. उसके बाद भोपाल पहुंची सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली. जिसके बाद एसआईटी ने समर्थ को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया थ. इसके बाद से पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है. बुधवार रात को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द कर दिया था. जिसके बाद सीबीआई गुरुवार को रिटायर्ड जज के घर पहुंची थी. जहां पूरे घर की थ्री डी मैंपिग की गई और घंटों पूछताछ के बाद गुरुवार शाम को सीबीआई ने गिरिबाला को गिरफ्तार किया था.

गिरिबाला और समर्थ कोर्ट में पेश (ETV Bharat)

भोपाल कोर्ट में पेश गिरिबाला और समर्थ

शुक्रवार को सीबीआई ने समर्थ के साथ गिरिबाला सिंह को भी जिला कोर्ट में पेश किया है. माना जा रहा है कि सीबीआई समर्थ की रिमांड बढ़ाने और गिरिबाला की रिमांड की मांग करेगी. जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि मौत से पहले "ट्विशा और मैंने एक साथ खाना खाया. उसके बाद हम वॉक पर निकल गए थे. हम दोनों में सामान्य बातचीत भी हुई थी. ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी, जिससे यह लगे कि ट्विशा सुसाइड कर लेगी."

CBI 5 DAY REMAND BHOPAL COURT
सीबीआई ने गिरिबाला को कोर्ट में किया पेश (ETV Bharat)

घटना के दिन खाना खाकर वॉक पर गए थे ट्विशा और समर्थ

वहीं गिरीवाला सिंह ने बताया कि "घर की तीसरी मंजिल पर ट्विशा ने सुसाइड किया था. जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, हम लोग ऊपर पहुंचे. उसको लेकर नीचे आए और सीपीआर भी दिया. इसके बाद हम एम्स अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था." बता दें सीबीआई जैसे ही मां-बेटे को लेकर अदालत पहुंची, मीडिया ने दोनों को घेर लिया. कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को कोर्ट रूम मे लेकर सीबीआई लेकर अंदर गई.

Last Updated : May 29, 2026 at 1:47 PM IST

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