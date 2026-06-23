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सलमान खान का जबरा फैन है मास्टरमाइंड राहुल, STF की पूछताछ में हुआ खुलासा

हालांकि, एसटीएफ का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक शौक का नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के अवैध कारोबार से जुड़े एक संगठित नेटवर्क का है, जिसके तार मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं. एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया है कि जैसे ही भोपाल में कफ सिरप के गोदाम पर छापेमारी हुई, सलमान उर्फ राहुल कुशवाहा फरार हो गया था.

भोपाल: राजधानी भोपाल में प्रतिबंधित कफ सिरप फैक्ट्री मामले में इसके कथित मुख्य मास्टरमाइंड सलमान उर्फ राहुल कुशवाहा को दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आरोपी ने बताया कि वह बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का बड़ा फैन है और उनको फॉलो करता था. उन्हीं की तरह हेयरस्टाइल रखता था.

गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने लगातार अपना हुलिया और ठिकाना बदला. वह पहले दिल्ली, फिर शिमला और उसके बाद केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचा, जहां वह बदले हुए नाम और पहचान के साथ रह रहा था. एसटीएफ ने तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर तिरुवनंतपुरम में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया. आरोपी पर पहले से 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. एसपी एसटीएफ राजेश सिंह भदौरिया के मुताबिक, आरोपी राहुल ने अभिनेता सलमान खान से प्रेरित होकर ही अपना नाम सलमान कर लिया था.

मध्य प्रदेश के जबलपुर और सतना तक फैला हुआ था नेटवर्क

राहुल कुशवाहा इस पूरे अवैध नेटवर्क का प्रमुख संचालक था. उसके जरिए प्रतिबंधित कफ सिरप के निर्माण, सप्लाई और वितरण का बड़ा रैकेट संचालित किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी भोपाल और मंडीदीप में डमी शॉप संचालित कर रहा था. इसके अलावा जबलपुर और सतना तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था. आरोप है कि वह कफ सिरप के लेबल बदलकर उसे थोक बाजार में सप्लाई करता था ताकि अवैध कारोबार को वैध दिखाया जा सके.

साल 2020 में भी प्रतिबंधित कफ सिरप से जुड़े मामले में पकड़ा गया था आरोपी

एसपी एसटीएफ ने यह भी खुलासा किया है कि राहुल वर्ष 2020 में भी प्रतिबंधित कफ सिरप से जुड़े एक मामले में पकड़ा जा चुका है. इसके बावजूद उसने अपना नेटवर्क फिर से खड़ा कर लिया और कारोबार को कई शहरों तक फैला दिया. आरोपी से पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जाएगी.