बर्ड स्ट्राइक की कहानी में झोल, एयर इंडिया पर कश्मीर की कनेक्टिंग फ्लाइट बदलने पर तगड़ा जुर्माना
भोपाल में फ्लाइट में बदलाव के लिए बर्ड स्ट्राइक का बहाना देना पड़ा भारी, एयर इंडिया पर 96 हजार रु की पेनल्टी, बुजुर्ग यात्रियों से खिलवाड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 11:29 AM IST
भोपाल : ऐन वक्त पर फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव करने के लिए बर्ड स्ट्राइक का बहाना देना एयर इंडिया को महंगा पड़ गया है. भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) ने बिना ठोस सबूतों के उड़ान का शेड्यूल बदलने और वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक-आर्थिक संकट देने के मामले में एयर इंडिया पर तगड़ी पेनाल्टी लगाई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर एयरलाइन कंपनी आपात स्थिति का दावा करती है, तो उसे कागजी सबूत भी पेश करने होंगे.
2 घंटे पहले मिली सूचना, बिगाड़ा महीनों का प्लान
यह मामला भोपाल में रहने वाले 6 वरिष्ठ नागरिकों से जुडा हुआ है. जिन्होंने काश्मीर यात्रा के लिए महीनों पहले एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट में टिकट बुक कराई थी. वहीं, पूरी ट्रिप के लिए होटल, टैक्सी, हाउसबोट और वापसी की वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग्स एडवांस में हो चुकी थीं. लेकिन उड़ान से ठीक 2 घंटे पहले एयरलाइन ने शेड्यूल आगे बढ़ा दिया. ऐसे में अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों की पूरी योजना चौपट हो गई और उन्हें हर स्तर पर दोबारा बुकिंग कराकर लगभग 40 हजार रु का अतिरिक्त नुकसान सहना पड़ा.
हवा-हवाई साबित हुआ बर्ड स्ट्राइक का दावा
मामला जब आयोग के पास पहुंचा तो एयर इंडिया ने देरी की वजह पक्षी टकराने यानी 'बर्ड स्ट्राइक' बताया. इस पर आयोग की बेंच-2 ने कड़ा रुख अपनाया. आयोग ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एयरलाइन न तो डीजीसीए की जांच रिपोर्ट दाखिल की और न ही कोई तकनीकी दस्तावेज पेश किए. ऐसे में कागजी प्रमाण के बिना केवल बर्ड स्ट्राइक का जुबानी दावा करना सेवा में गंभीर लापरवाही है.
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एयरलाइन को चुकाना होगा हर नुकसान का हिसाब
फोरम की सदस्य प्रीति मुद्गल के अनुसार, '' कंज्यूमर फोरम ने एयर इंडिया को दोषी ठहराते हुए पीड़ित बुजुर्गों को 90 हजार रु क्षतिपूर्ति और 6 हजार रु केस खर्च (कुल 96 हजार रु) देने का आदेश सुनाया है. इसके अलावा परिवाद दायर करने की तिथि (8 दिसंबर 2024) से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा.'' प्रीति मुद्गल का कहना है कि यह फैसला उन सभी यात्रियों के लिए बड़ी नजीर है, जिन्हें एयरलाइंस अक्सर आखिरी वक्त पर तकनीकी खामी या मौसम का बहाना बनाकर छोड़ देती है.