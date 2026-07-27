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बर्ड स्ट्राइक की कहानी में झोल, एयर इंडिया पर कश्मीर की कनेक्टिंग फ्लाइट बदलने पर तगड़ा जुर्माना

एयर इंडिया पर 96 हजार रु की पेनल्टी ( ANI )

​भोपाल : ऐन वक्त पर फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव करने के लिए बर्ड स्ट्राइक का बहाना देना एयर इंडिया को महंगा पड़ गया है. भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) ने बिना ठोस सबूतों के उड़ान का शेड्यूल बदलने और वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक-आर्थिक संकट देने के मामले में एयर इंडिया पर तगड़ी पेनाल्टी लगाई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर एयरलाइन कंपनी आपात स्थिति का दावा करती है, तो उसे कागजी सबूत भी पेश करने होंगे. ​2 घंटे पहले मिली सूचना, बिगाड़ा महीनों का प्लान यह मामला ​भोपाल में रहने वाले 6 वरिष्ठ नागरिकों से जुडा हुआ है. जिन्होंने काश्मीर यात्रा के लिए महीनों पहले एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट में टिकट बुक कराई थी. वहीं, पूरी ट्रिप के लिए होटल, टैक्सी, हाउसबोट और वापसी की वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग्स एडवांस में हो चुकी थीं. लेकिन उड़ान से ठीक 2 घंटे पहले एयरलाइन ने शेड्यूल आगे बढ़ा दिया. ऐसे में अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों की पूरी योजना चौपट हो गई और उन्हें हर स्तर पर दोबारा बुकिंग कराकर लगभग 40 हजार रु का अतिरिक्त नुकसान सहना पड़ा.