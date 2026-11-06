BJP को वोट नहीं देने वाला घुसपैठिया, इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, राजस्थान में 41 लोगों का एक पिता
कांग्रेस सांसद व कवि इमरान प्रतापगढ़ी राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर साधा जमकर निशाना. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 2:32 PM IST
भोपाल: कल तक जो कह रहे थे, कौन राहुल. उसी राहुल के डर से आपको फॉर्म 6 में बदलाव करना पड़ा. चुनाव आयोग को झुकना पड़ा. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. यह बात गुरुवार को कांग्रेस सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी ने भोपाल प्रवास के दौरान हुई पत्रकारवार्ता में कही. दरअसल, इमरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर भोपाल में आयोजित कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे. इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि आप इंतजार करिए, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी होगा. जैसे फॉर्म 6 में बदलाव हुआ है.
जो भाजपा को वोट नहीं देगा, वो घुसबैठिया
इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि "प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और पूरी भाजपा की नजर में जो भाजपा को वोट नहीं देगा, वो घुसबैठिया है. जो इनका समर्थक नहीं है, वो देशद्रोही है. जो भाजपा का नहीं है, वो भारत का नागरिक ही नहीं है. इमरान ने आगे कहा कि यही प्रणाली अपनाई जा रही है. जब जन संसद लगी और महाभियोग लाया गया. वहां मैंने उन लोगों को देखा, जिनका नाम वोटर लिस्ट में था. दस साल से वोट दे रहे थे, लेकिन उनका नाम काट दिया गया. इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आकर के बताइए या साबित करिए की वो घुसबैठिए हैं. ये झूठ बोलना बंद करिए. घुसबैठियों का नाम लेकर इसी मिट्टी में जन्मे हुए नागरिकों के अधिकार छीनने का साहस मत करिए.
एसआईआर में गड़बड़ी, 41 वोटरों के एक ही पिता
एसआईआर को लेकर पूछे गए सवाल का जबाव देते हुए इमरान ने कहा कि आखिर 2 चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आपत्तियां क्यों दर्ज की. ये तथ्यात्मक बात है, कोई राजनीतिक या हवा-हवाई नहीं है. आखिर क्यों ऐसे लाखों लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, जो जिंदा हैं और आपने एसआईआर के जरिए उनको मार दिया. इमरान ने कहा कि मैं राजस्थान का उदाहरण देता हूं, वहां एक एमआर होम है. उसमें 41 वोटर हैं, विक्षिप्त और मानसिक रुप से कमजोर लोग उसमें रहते हैं. उसमें रहने वाले सभी 41 लोगों के पिता के नाम के सामने लिखा है, जिला सहायक अधिकारी. यानि 41 लोगों का एक पिता है.
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जहां भी छात्रों के साथ खड़ा होगा, एफआईआर होगी
इमरान ने कहा कि इस देश में जो भी छात्रों और नौजवानों के साथ खड़ा होगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी. जो भी सरकार के खिलाफ जाकर मुद्दों की बात करेगा, उस पर एफआईआर होगी, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को डरा नहीं सकते. न तो मोदी रहेंगे, न ज्ञानेश रहेंगे. ये देश पहले भी था और ये देश रहेगा. मैं जामिया में भी छात्रों के साथ खड़ा था. इलाहाबाद में भी था. जेएनयू, एएमयू और डीयू में भी साथ खड़ा हूं. पार्लियामेंट भी छात्रों की आवाज उठा रहा हूं, जितनी एफआईआर करनी है कर लीजिए."