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BJP को वोट नहीं देने वाला घुसपैठिया, इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, राजस्थान में 41 लोगों का एक पिता

भोपाल में मीडिया से बात करते इमरान प्रतापगढ़ी ( ETV Bharat )

भोपाल: कल तक जो कह रहे थे, कौन राहुल. उसी राहुल के डर से आपको फॉर्म 6 में बदलाव करना पड़ा. चुनाव आयोग को झुकना पड़ा. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. यह बात गुरुवार को कांग्रेस सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी ने भोपाल प्रवास के दौरान हुई पत्रकारवार्ता में कही. दरअसल, इमरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर भोपाल में आयोजित कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे. इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि आप इंतजार करिए, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी होगा. जैसे फॉर्म 6 में बदलाव हुआ है.

जो भाजपा को वोट नहीं देगा, वो घुसबैठिया