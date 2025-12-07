ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली का बालाघाट में सरेंडर, 77 लाख का था इनाम, 11 ने छोड़े हथियार

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली कबीर का बालाघाट में सरेंडर ( ETV Bharat )