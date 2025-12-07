ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली का बालाघाट में सरेंडर, 77 लाख का था इनाम, 11 ने छोड़े हथियार

सुकमा जिले के रहने वाले 77 लाख के नक्सली कबीर उर्फ सुरेन्द्र ने बालाघाट में किया आत्मसमर्पण. सीएम मोहन यादव के सामने डालेंगे अपने हथियार.

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली कबीर का बालाघाट में सरेंडर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 4:03 PM IST

भोपाल: नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सुरक्षा बलों के अभियान को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते एमसी जोन केबी डिविजन कान्हा भोरमदेव के 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. सरेंडर करने वालों में 77 लाख का इनामी कबीर उर्फ सुरेन्द्र भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई से इनामी कबीर कई बार बच चुका है. कबीर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है. यह सभी नक्सली मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने अपने हथियार डालेंगे. केन्द्र सरकार ने नक्सलियों के सफाए की तारीख मार्च 2026 तय की है.

सरेंडर में फॉरेस्ट गार्ड बना सूत्रधार

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हॉक फोर्स द्वारा की जा रही कार्रवाई से बढ़ते दवाब को देखते हुए नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा गया. आत्मसमर्पण में वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड को सूत्रधार बनाया गया. नक्सलियों ने फॉरेस्ट गार्ड को आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस तक खबर भेजने के लिए कहा. इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड ने हॉक फोर्स के अधिकारियों को नक्सलियों का संदेश दिया.

बालाघाट में 11 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

फॉरेस्ट गार्ड की मध्यस्थता के बाद नक्सलियों को शनिवार की देर रात बालाघाट लाकर उनके आत्मसमर्पण की कार्रवाई की गई. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम केबी डिवीजन का प्रमुख कबीर है, जो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक में सक्रिय था. उनकी सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश थी.

मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर

मध्य प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान के तहत इसको पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है. इसे मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर नक्सलियों द्वारा किया जाना बताया जा रहा है. एसपी आदित्य मिश्रा द्वारा नक्सलियों के सरेंडर की आगामी कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही यह सभी नक्सली मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने अपने हथियार डालेंगे.

मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ी कार्रवाई

नक्सली कबीर द्वारा सरेंडर किए जाने को मध्य प्रदेश के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस क्षेत्र में कबीर द्वारा ही गतिविधियां संचालित की जाती थीं. अब सुरक्षा बल को माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर की सक्रियता से तलाश है. मध्य प्रदेश में 1 नवंबर को नक्सली सुनीता ओयाम ने सरेंडर किया था. हालांकि कुछ दिन पहले ही नक्सल विरोधी अभियान में मध्य प्रदेश ने अपने बहादुर अधिकारी इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को भी खो दिया था.

