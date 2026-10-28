क्या चीते को गोली मारी गई! कूनो में जांच के लिए दिल्ली से आएगी केंद्र की हाईलेवल टीम
केन्द्र की हाईलेवल टीम करेगी चीते की मौत की जांच, मध्य प्रदेश को शामिल नहीं किया, गोली लगने से मौत का दावा. रिपोर्ट- शिफाली पांडे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 11:53 AM IST
भोपाल: बंदूक की गोली के छर्रे से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में हुई चीते KNG22 की मौत के बाद अब केन्द्र सरकार ने अलग से जांच टीम गठित की है. इस जांच दल में मध्य प्रदेश को बाहर रखा गया है. टीम मौत के कारण की गहराई से जांच करेगी. ताकि इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई की जा सके. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा के 19 महीने के नर शावक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.
चीते की मौत पर जांच दल गठित, मध्य प्रदेश शामिल नहीं
केन्द्र सरकार ने गोली का छर्रा लगने से चीते की मौत की गहराई से जांच के लिए हाई लेवल टीम तैनात कर दी है. इस सेंट्रल टील में वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अतिरिक्त निदेशक, उपनिदेशक वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है. टीम चीते की मौत के कारण की गहराई से जांच करेगी. जो सबूत उपलब्ध हैं उनके अनुसार जांच के बाद सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए टीम का मध्य प्रदेश के वन विभाग से कार्डिनेशन रहेगा.
कूनो डायरेक्टर के कार्यकाल में हुई 17 चीतों की मौत
जांच कमेटी बनाए जाने पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि, ''मध्य प्रदेश को बाहर रख जांच कमेटी बनाने से स्पष्ट है कि चीते के शिकार पर कार्रवाई में मध्य प्रदेश से असंतुष्ट है. मेरे अनुसार सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा और डीएफओ थिरु को हटाकर इनके कार्यकाल में करीब 17 चीतों की संदिग्ध मौत की जांच हो.''
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19 महीने के नर शावक के पेट में मिले थे गोली के छर्रे
श्योपुर कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता निर्वा के 19 महीने के नर शावक की उपचार के दौरान हाल ही मौत हो गई थी. ये जानकारी के मुताबिक, शावक की मौत की वजह उसके पेट में लगे गोली के छर्रे थे. इस घायल शावक को पहले कूनो नेशनल पार्क लाया गया था. पहले पार्क के ही मेडिकल सेंटर में उसका इलाज किया जा रहा था. चीते की वन विभाग के मुताबिक, जो एक्स रे रिपोर्ट और सीटी स्कैन हुआ उसमें फॉरेन पार्टिकल दिखाई दिए थे. जांच में गोली के छर्रे निकले. उसके शरीर से पांच गीलो के छर्रे निकाले गए थे. इन छर्रों ने नर चीता शावक के नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित किया. जिससे उसकी मौत हो गई.