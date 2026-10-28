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क्या चीते को गोली मारी गई! कूनो में जांच के लिए दिल्ली से आएगी केंद्र की हाईलेवल टीम

केन्द्र की हाईलेवल टीम करेगी चीते की मौत की जांच ( Getty Image )

भोपाल: बंदूक की गोली के छर्रे से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में हुई चीते KNG22 की मौत के बाद अब केन्द्र सरकार ने अलग से जांच टीम गठित की है. इस जांच दल में मध्य प्रदेश को बाहर रखा गया है. टीम मौत के कारण की गहराई से जांच करेगी. ताकि इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई की जा सके. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा के 19 महीने के नर शावक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

चीते की मौत पर जांच दल गठित, मध्य प्रदेश शामिल नहीं