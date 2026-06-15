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मध्य प्रदेश ATS की आतंकी नेटवर्क पर फिर बड़ी कार्रवाई, राजस्थान और यूपी से दो और संदिग्ध गिरफ्तार

एमपी एटीएस को खुफिया इनपुट मिले थे कि राजस्थान के अलवर जिले से शाकिर मेव नामक युवक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. इसी आधार पर पर राजस्थान के अलवर जिले के टप्पुकरा थाना क्षेत्र में दबिश देकर शाकिर मेव को हिरासत में लिया गया. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी नेटवर्क के संचालन और योजनाओं के ब्लूप्रिंट और रूपरेखा तैयार करने की मुख्य भूमिका निभा रहा था. इसी कारण उसे संगठन का सेकंड कमांडर माना जा रहा है. वहीं यूपी से गिरफ्तार नईम अबदुल्ला कुरैशी ने कथित तौर पर भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध फराज को टेरर मॉड्यूल में शामिल कराया था.

भोपाल : मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने देश विरोधी गतिविधियों और संदिग्ध आतंकी नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की. एमपी एटीएस ने राजस्थान के अलवर जिले से शाकिर मेव और यूपी सहारनपुर से नईम अब्दुल्ला शेख नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. एटीएस के अनुसार आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) और अन्य संदिग्ध आतंकी संगठनों के संपर्क में थे. पिछले तीन दिनों के अंदर एटीएस द्वारा की गई यह तीसरी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी बताई जा रही है.

भिवाड़ी एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया, '' केंद्रीय एजेंसियों ने पुलिस जाब्ता मांगा था, जिसे उपलब्ध कराया गया और टपूकड़ा में आरोपी के घर की तलाशी ली गई. जांच एजेंसियां पाकिस्तानी हैंडलर को अपने साथ लेकर गई हैं. 12 जून को आरोपी को नूंह जिले के रेवासन गांव से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 13 जून को भोपाल एटीएस, हरियाणा पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम भिवाड़ी के टपूकड़ा थाना क्षेत्र के नाखनौल गांव स्थित उसके घर पहुंची. टीम ने घर की वीडियोग्राफी की, साक्ष्य जुटाए और परिजनों से पूछताछ की. आरोपी यहां मस्जिद में मौलवी बनकर रह रहा था.''

भिवाड़ी और टपूकड़ा में पहले भी मिला था आतंकी कनेक्शन

इससे पहले भी भिवाड़ी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है. 23 अगस्त 2024 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी थाना क्षेत्र के सारेकला जंगलों में कथित हथियार प्रशिक्षण शिविर का खुलासा करते हुए अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. तो वहीं टपूकड़ा में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक युवक पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था. एटीएस की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को ताजा कर दिया है.

तीसरी गिरफ्तारी पर भी प्रेस नोट जारी करेगी एटीएस (ATS)

भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी से मिली थी जानकारी

एटीएस के मुताबिक यह गिरफ्तारी हाल ही में पुराने भोपाल के काजी केम्प इलाके से पकड़े गए संदिग्ध मोहम्मद फराज से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की गई है. जांच में सामने आया है कि शाकिर मेव और मोहम्मद फराज के बीच लगातार संपर्क था और दोनों एक-दूसरे के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे. एटीएस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद फराज युवाओं को मार्शल आर्ट प्रशिक्षण देने के नाम पर अपने संपर्क में लाने का प्रयास कर रहा था.

जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि प्रशिक्षण के बाद वह विदेश जाने की योजना बना रहा था. आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई समेत कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के संपर्क में थे. इन पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है.

20 जून तक एटीएस ने ली रिमांड, होगी मीडिया ब्रीफिंग

गिरफ्तारी के बाद एटीएस टीम आरोपी शाकिर मेव और नईम कुरैशी को भोपाल लेकर पहुंची, जहां दोनों को विशेष न्यायालय में पेश किया गया. एटीएस ने अदालत से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की, जिससे आरोपी के संपर्कों, नेटवर्क, फंडिंग और संभावित योजनाओं के संबंध में जानकारी जुटाई जा सके. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपियों को 20 जून तक एटीएस रिमांड पर भेज दिया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है. पहले की तरह एक बार फिर इस मामले को लेकर एटीएस आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर सकती है.

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एटीएस के मुताबिक, '' मध्य प्रदेश-राजस्थान में यह आतंकी नेटवर्क देश विरोधी गतिविधियों और संभावित हमलों की प्लानिंग में था. सभी आरोपियों के कॉल डिटेल और फंडिंग से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.''