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ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम शुरु, छावनी बना भोपाल AIIMS, अब खुलेगा मौत का राज!

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोपाल एम्स में दोबारा हो रहा ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम. भोपाल से आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

TWISHA SHARMA SECOND POST MORTEM
ट्वीशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम शुरु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 12:33 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 12:54 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: भोपाल के हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज रविवार को ट्वीशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है. दिल्ली एम्स की मेडिकल टीम और ट्विशा के परिजन एम्स भोपाल पहुंच गए हैं. सबसे पहले परिवार ने बॉडी की पहचान की. इसके बाद ट्विशा की सेकंड अटोप्सी शुरू हुई. परिजन का कहना है कि, उन्हें दूसरी पीएम से काफी उम्मीदें हैं. जिससे चीजें साफ होंगी और जो छुपाया जा रहा है वो सामने आयेगा. पोस्टमार्टम के बाद भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पीएम के पहले AIIMS की मर्चरी में सिक्योरिटी टाइट
ट्विशा के पोस्टमार्टम को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से एम्स भोपाल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. एम्स पर बैरिकेडिंगकी गई. बड़ी संख्या में एम्स के गार्ड्स भी मौजूद हैं. ट्विशा शर्मा मौत मामले में पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ भोपाल पहुंची है. बता दें कि, जबलपुर कोर्ट के आदेश के बाद पीएम दोबारा हो रहा है. ट्विशा के परिजन ने री-पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस परो कोर्ट ने दोबारा पीएम का आदेश दिया था.

एम्स भोपाल में भारी पुलिस बल तैनात (ETV Bharat)

12 मई को ससुराल में मिला था ट्विशा का शव
12 मई को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई थी. उसका शव उसके ससुराल में पाया गया था. पहले पोस्टमार्टम में मौत का प्रारंभिक कारण खुदखुशी बताया गया था. परिजन ने दामाद समर्थ और उसकी मां पूर्व जज गिरिबाला पर ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. परिजन ने 12 दिन से मृतका का अंतिम संस्कार नहीं किया है. परिजनों के मुताबिक, अब दूसरे पोस्टमार्टम से मौत की वजह स्पष्ट होगी.

भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर होगा अंतिम संस्कार
भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स की विशेष मेडिकल टीम पोस्टमार्टम कर रही है. ट्विशा के परिजन शव गृह के बाहर मौजूद हैं. पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा. ट्वीशा के पिता नवनिधि शर्मा ने बातचीत करते हुए बताया कि, ''सेकंड पीएम से न्याय की उम्मीद जगी है.'' उन्होंने मीडिया धन्यवाद देते हुए कहा कि, ''लोकतंत्र का चौथे पिलर ने हमारे साथ मिलकर जो लड़ाई लड़ी उसकी जीत हुई है.''

उन्होंने कहा कि, ''मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरे मामले पर संवेदनशील रहे. उन्होंने सीबीआई जांच करने का निर्णय लिया. उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर किया जाए.'' उन्होंने कहा कि आरोपी को 7 दिन की डिमांड पर लिया गया है. अगर यह 7 दिन तक की सीमित है तो फिर सीबीआई के पास पूछताछ के लिए समय नहीं बचेगा, इसलिए जल्द से जल्द केस उन्हें सौंपा जाए.''

Last Updated : May 24, 2026 at 12:54 PM IST

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