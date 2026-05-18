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मुंबई: भोंदू बाबा अशोक खराट ED के रडार पर, स्पेशल PMLA कोर्ट में पेशी आज

अशोक खराट की कोर्ट में पेशी ( ETV Bharat )

मुंबई: अशोक खरात को यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले में आज मुंबई की एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) अभी 70 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा है और एजेंसी ने इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए खरात की कस्टडी मांगी है. इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने नासिक जेल एडमिनिस्ट्रेशन को अशोक खरात को 18 मई को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. अशोक खरात के खिलाफ महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, अंधविश्वास और फाइनेंशियल गलत कामों से जुड़े गंभीर आरोप सामने आने के बाद इस केस का दायरा काफी बढ़ गया है. मुंबई सेशंस कोर्ट में कड़ी सिक्योरिटी: इसे देखते हुए कोर्ट परिसर में कड़ी पुलिस सिक्योरिटी तैनात की गई है. चूंकि यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए सुबह से ही कोर्ट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. नासिक पुलिस दोपहर के सेशन में अशोक खरात को स्पेशल सेशन जज आर.बी. रोटे की कोर्ट में पेश करने वाली है. इसके बाद, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) उसकी कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा. ईडी इस बारे में पूरी जांच करना चाहता है कि लगभग 70 करोड़ रुपये के इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में और कौन शामिल है. फंड्स को असल में कहां डायवर्ट किया गया, और इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन हैं. एक ही दिन में 60 अकाउंट खोले गए: ईडी की जांच के मुताबिक अशोक खरात ने अहिल्यानगर में समता अर्बन क्रेडिट सोसाइटी में एक ही दिन में हैरान करने वाले 60 बैंक अकाउंट खोले. आरोप है कि इसे आसान बनाने के लिए उससे मिलने आने वाले पीड़ितों के आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया.