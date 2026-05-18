मुंबई: भोंदू बाबा अशोक खराट ED के रडार पर, स्पेशल PMLA कोर्ट में पेशी आज
स्पेशल कोर्ट ने नासिक जेल एडमिनिस्ट्रेशन को अशोक खरात को 18 मई को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया.
Published : May 18, 2026 at 11:46 AM IST
मुंबई: अशोक खरात को यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले में आज मुंबई की एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) अभी 70 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा है और एजेंसी ने इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए खरात की कस्टडी मांगी है.
इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने नासिक जेल एडमिनिस्ट्रेशन को अशोक खरात को 18 मई को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. अशोक खरात के खिलाफ महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, अंधविश्वास और फाइनेंशियल गलत कामों से जुड़े गंभीर आरोप सामने आने के बाद इस केस का दायरा काफी बढ़ गया है.
मुंबई सेशंस कोर्ट में कड़ी सिक्योरिटी: इसे देखते हुए कोर्ट परिसर में कड़ी पुलिस सिक्योरिटी तैनात की गई है. चूंकि यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए सुबह से ही कोर्ट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
नासिक पुलिस दोपहर के सेशन में अशोक खरात को स्पेशल सेशन जज आर.बी. रोटे की कोर्ट में पेश करने वाली है. इसके बाद, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) उसकी कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा. ईडी इस बारे में पूरी जांच करना चाहता है कि लगभग 70 करोड़ रुपये के इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में और कौन शामिल है. फंड्स को असल में कहां डायवर्ट किया गया, और इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन हैं.
एक ही दिन में 60 अकाउंट खोले गए: ईडी की जांच के मुताबिक अशोक खरात ने अहिल्यानगर में समता अर्बन क्रेडिट सोसाइटी में एक ही दिन में हैरान करने वाले 60 बैंक अकाउंट खोले. आरोप है कि इसे आसान बनाने के लिए उससे मिलने आने वाले पीड़ितों के आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया.
इसके अलावा ईडी का दावा है कि इन अकाउंट्स के जरिए बाद में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा के संदिग्ध फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए गए. ईडी ने अशोक खरात की कस्टडी के लिए कोर्ट में ऑफिशियली एक एप्लीकेशन दी थी. इस पर संज्ञान लेते हुए, मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने पिछले हफ़्ते अशोक खरात के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया.
अशोक खरात की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं: धोखेबाज बाबा खरात की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, उनके खिलाफ अभी 12 अलग-अलग क्रिमिनल केस दर्ज हैं. इन सभी मामलों की जांच राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है.
अशोक खरात पर महिलाओं को धोखा देने और उनका फ़ाइनेंशियल शोषण करने से लेकर यौन शोषण, काला जादू करने और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति जमा करने जैसे गंभीर आरोप हैं. ऐसा शक है कि इन गैर-कानूनी कामों से करोड़ों रुपये की संपत्ति जमा की गई थी. इस पर संज्ञान लेते हुए एनफ़ोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक इंडिपेंडेंट जांच शुरू की है.
ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे: ईडी ने अशोक खरात से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि जांच एजेंसी को इस ऑपरेशन के दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं. इसके अलावा उनके बैंक लॉकर से 1.10 करोड़ रुपये की सोने की ज्वेलरी, 5,500 डॉलर और लगभग 2.40 करोड़ रुपये कैश जब्त किया गया.
इसके अलावा अभी दूसरी संपत्तियों की भी जांच चल रही है, जिसमें एक शानदार बंगला, एक फार्महाउस, प्लॉट, महंगी गाड़ियां और जमीन के टुकड़े शामिल हैं. ईडी और एसआईटी अभी इस बात की गहरी जांच कर रहे हैं कि अशोक खरात ने पिछले चार सालों में 70 करोड़ रुपये की हैरान करने वाली संपत्ति कैसे जमा की.