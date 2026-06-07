ETV Bharat / bharat

सोशल मीडिया के आइडिया ने बनाया करोड़पति, बिहार के दो दोस्तों ने खड़ा किया 'सासू मां' ब्रांड

''एक मशीन प्रतिदिन लगभग 30 से 35 किलो मसाला तैयार करती है. वर्तमान में कंपनी के पास ऐसी तीन मशीनें हैं. बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है.'' - रंजन सिंह, मसाला फैक्ट्री संचालक

राजस्थान से मंगवाई मशीन : लोन पास होते ही दोनों दोस्तों ने मसाले की फैक्ट्री भोजपुर जिले के शोभी डुमरा गांव में खोली, जबकि पकड़ी चौक पर इसका आउटलेट संचालित किया. रंजन सिंह ने बताया कि मसाला कुटाई के लिए राजस्थान से विशेष मशीन मंगवाई है. लोहे से निर्मित इस मशीन में 130 किलो के चार हैमर लगे हैं, जो मसालों की पारंपरिक शैली में कुटाई करते हैं.

'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से मिली मदद' : मसाला का व्यवसायी शुरू करने के लिए शुरुआत में पैसे की दिक्कत हुई. साथ ही ऐसे नाम की भी जरूरत थी जो तुरंत लोगों की जुबान पर पहुंच जाए. ये सब चल ही रहा था कि फिर मुझे 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' के बारे में जानकारी मिली. इस योजना के तहत दोनों लोगों को 10-10 लाख का लोन पास हुआ. बाकी अपने दोस्त और घर परिवार से मदद लेकर व्यवसाय शुरू किया.

''मैं शुरू से ही अपने गाँव में अपने जिला में बिजनेस करना चाहता था, जिसके बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर मसाला का व्यवसाय शुरू किया.शुरुआत में पैसे को लेकर काफी दिक्कतें आईं लेकिन हमें हर हाल में अपने ड्रीम को साकार करना था. हर उस अड़चन को हम लोग धीरे-धीरे खत्म करते गए और आखिरकार कंपनी खड़ी कर ली.'' - रंजन सिंह, मासाला व्यवसायी

जिद ने बनाया मसाला व्यवसायी : रंजन सिंह ने बताया कि मसाला व्यवसायी बनने का आइडिया मुझे सोशल मीडिया से आया, जिसके बाद उन्होंने इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अहमदाबाद और महाराष्ट्र के करीब 150-200 कम्पनियों में गये और वहां जाकर प्रोडक्ट बनाने से लेकर मार्केंटिंग तक की जानकारी ली. उन्होंने देखा कि उनके जिला के आसपास इस तरह का कोई व्यवसाय नहीं है, फिर उन्होंने भी देर न करते हुए मसाला कुटाई का व्यवसाय शुरू किया.

भोजपुर : बिहार के भोजपुर में दो युवाओं ने परंपरागत भारतीय रसोई के स्वाद को कारोबार की नई पहचान दे दी है. दादी-नानी के जमाने की मसाला कुटाई विधि को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्होंने ऐसा ब्रांड खड़ा किया है, जिसकी मांग अब जिले की सीमाओं को पार कर चुकी है. कभी छोटे स्तर पर शुरू हुआ 'मसाला कारोबार' आज एक करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार तक पहुंच चुका है.

शुरूआत में सामने आई बड़ी परेशानी : शुरुआत के दिनों में कोई स्टॉफ नहीं टिकता था. मसाला के झांस आने से स्टॉफ भाग जाते थे. फिर करीब 6 महीने तक हमलोगों ने खुद से मसाला कुटाई का काम किया और मार्केटिंग भी साथ मे किया. बाद में मेहनत रंग लाई और हमलोगों का व्यवसाय चल पड़ा. अभी हमारे यहां करीब 7 लोग प्रत्यक्ष रूप से और 5 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है. आने वाला समय मे हमलोग और मशीन खरीदने वाले हैं जिससे हमारे मसाले की आपूर्ति और जगहों पर होगी.

परंपरागत मसाला कुटाई बनी पहचान : खल-मूसल में कूटे जाने वाले मसालों की खुशबू अब करोड़ों के कारोबार में बदल चुकी है. आज इस मसाले की मांग भोजपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों तक पहुंच चुकी है. कभी छोटे स्तर से शुरू हुआ यह कारोबार अब एक करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर तक पहुंच चुका है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

दो दोस्तों ने बना दिया ब्रांड : भोजपुर के रंजन सिंह और नितिन कुमार सिंह ने परंपरागत स्वाद को आधुनिक बाजार से जोड़ते हुए 'सासू मां मसाला' को एक सफल ब्रांड के रूप में स्थापित किया है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है. 'सासू मां मसाला' की सबसे बड़ी विशेषता इसका निर्माण तरीका है.

परंपरा और आधुनिकता का मेल : आज अधिकांश मसाले चक्की में पीसकर तैयार किए जाते हैं, वहीं इस ब्रांड के मसाले पारंपरिक शैली में कूटकर बनाए जाते हैं. पुराने समय में जिस तरह दादी-नानी खल-मूसल में मसालों की कुटाई करती थीं, उसी परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर यह मसाला तैयार किया जाता है.

स्टॉल पर मेकिंग का जायजा लेते नेता (ETV Bharat)

बढ़ रही ब्रांड की लोकप्रियता : हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, सब्जी मसाला समेत अन्य उत्पादों के लिए खड़े मसालों की मशीन से कुटाई की जाती है. इससे मसालों की प्राकृतिक सुगंध, स्वाद और गुणवत्ता लंबे समय तक बरकरार रहती है. यही वजह है कि ग्राहकों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

होटल और रेस्टोरेंट तक पहुंची मांग : गुणवत्ता और स्वाद के कारण 'सासू मां मसाला' की मांग स्थानीय बाजारों से निकलकर आसपास के जिलों तक फैल चुकी है. होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में इसकी सप्लाई तेजी से बढ़ रही है. स्थिति यह है कि कई बार कंपनी को ऑर्डर मिलने के बावजूद समय पर आपूर्ति करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

मसाला मेकिंग मशीन (ETV Bharat)

क्यों रखा गया ‘सासू मां मसाला’ नाम? : ब्रांड के नाम के पीछे भी भारतीय पारिवारिक संस्कृति और पारंपरिक रसोई की एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है. रंजन सिंह बताते हैं कि पुराने समय में सास परिवार की मुखिया होती थीं और घर के भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देती थी. वे बहुओं को मसाले नाप तौलकर और संतुलित मात्रा में उपयोग करने की सलाह देती थीं, ताकि भोजन का स्वाद बेहतरीन बना रहे.

विशेष स्वाद और खुशबू बनी पहचान : मसालों का अनुपात संतुलित होने के कारण खाने में न किसी मसाले की अधिकता होती थी और न ही कमी. इसी विचार को आधार बनाकर ‘सासू मां मसाला’ तैयार किया गया है. इसमें विभिन्न मसालों का मिश्रण पहले से तय और संतुलित अनुपात में किया जाता है. यही संतुलन भोजन को विशेष स्वाद और खुशबू प्रदान करता है.

इलेक्ट्रॉनिक खल मूसल से मसाला मेकिंग (ETV Bharat)

''जिस प्रकार पहले सासू मां के बताए अनुपात में मसाले डालकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते थे, उसी तरह हमारे मसाले की थोड़ी सी मात्रा भी खाने का स्वाद बढ़ा देती है. इसी सोच के साथ इसका नाम ‘सासू मां मसाला’ रखा गया है.''- रंजन सिंह, मसाला फैक्ट्री संचालक

युवाओं के लिए प्रेरणा बनी सफलता की कहानी : कम संसाधनों के साथ शुरू हुआ यह उद्यम आज स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ साथ परंपरागत भारतीय स्वाद को नई पहचान दे रहा है. 'सासू मां मसाला' की सफलता यह साबित करती है कि नवाचार और गुणवत्ता के दम पर ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़े ब्रांड खड़े किए जा सकते है. रंजन सिंह और नितिन कुमार सिंह की यह कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों में भी बड़ा सपना देखने और उसे साकार करने का साहस रखते हैं.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से कैसे मिलता है लोन? : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी लोन के रूप में सरकारी सहायता पाने के लिए आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए तय आयु सीमा है जिसके मुताबिक आवेदनकर्ता की उम्र 21 वर्ष से 40 साल के बीच होनी चाहिए और शैक्षिक योग्यता में कम से कम 8वीं पास होना चाहिए साथ में कौशल सर्टिफिकेट भी जरूरी है.

ये भी पढ़ें-