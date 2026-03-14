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कंबोडिया में जालसाजों के चंगुल में फंसे बिहार के दो युवक, भारत सरकार से लगाई गुहार

बिहार से विदेश गए दो युवक कंबोडिया में फंस गए है. उनके परिजनों ने उनकी सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है-

कंबोडिया में फंसे बिहार के युवकों से मारपीट
कंबोडिया में फंसे बिहार के युवकों से मारपीट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 2:22 PM IST

5 Min Read
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भोजपुर : बेहतर भविष्य की तलाश में बिहार से दूसरे देश कंबोडिया गए ये दोनों युवक अब कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय जालसाजों के चंगुल में फंसे हुए हैं. परिवार का आरोप है कि उन्हें जेल में डाल दिया गया है. उनकी रिहाई के नाम पर लाखों रुपए की मांग की जा रही है.

कंबोडिया में फंसे दो भारतीय : भोजपुर जिले के रहने वाले अमरजीत (25 वर्ष) और मनीष कुमार (28 वर्ष) डेढ़ महीने पहले काम की तलाश में कंबोडिया गए थे. जालसाजों ने दोनों को यह भरोसा दिलाया था कि उन्हें होटल में नौकरी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी दी जाएगी. लेकिन परिजनों ने बताया कि कंबोडिया पहुंचते ही उनकी जिंदगी दबाह हो गई.

परिजनों की भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग (ETV Bharat)

परिवार ने की छुड़ाने की डिमांड : परिवार के मुताबिक अमरीजत और मनीष को मुंबई के एजेंटों ने होटल में काम दिलाने का लालच देकर कंबोडिया भेजा था. उन्हें बताया गया था कि फूड पैकिंग और होटल से जुड़ा काम मिलेगा और हर महीने करीब 800 डॉलर की सैलरी दी जाएगी. अच्छे भविष्य की उम्मीद में दोनों युवकों ने ऑफर स्वीकार लिया और 29 जनवरी को कंबोडिया के लिए रवाना हो गए.

युवकों से साइबर ठगी की कोशिश : अमरजीत के परिजनों ने बताया कि कंबोडिया पहुंचने के तुरंत बाद ही एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने दोनों युवकों को अपने कब्जे में ले लिया. आरोप है कि वहां उनसे साइबर ठगी कराने की कोशिश की जाने लगी.जब अमरजीत और मनीष ने इस तरह के काम से साफ इनकार कर दिया, तो उनके साथ मारपीट की गई और उनका पासपोर्ट समेत सभी जरूरी कागजात छीन लिए गए.

भोजपुर के अमरजीत और मनीष जो कंबोडिया में फंसे
भोजपुर के अमरजीत और मनीष जो कंबोडिया में फंसे (ETV Bharat)

'कंबोडिया में की जा रही युवकों से मारपीट' : परिजनों का आरोप है कि एजेंटों की मिलीभगत से दोनों युवकों को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया. इससे पहले दोनों युवकों ने अपने परिवार को फोन कर वहां की स्थिति के बारे में बताया था. अमरजीत और मनीष ने अपने परिजनों से कहा था कि उन्हें वहां बहुत खराब हालात में रखा जा रहा है. उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा और साइबर ठगी करने से मना करने पर मारपीट की जा रही है.

परिजनों का टूटा संपर्क : दोनों ने फोन पर रोते हुए अपने परिवार से किसी तरह उनकी मदद करने की गुहार लगाई थी. कंबोडिया में फंसे अरैला गांव के अमरजीत राम के परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले दोनों युवकों का एक और कॉल आया था. बताया था कि वे जल्द ही घर लौटने वाले हैं लेकिन इसके बाद अचानक फोन आया कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ली है और फिर इसके बाद उनसे संपर्क टूट गया.

कंबोडिया में फंसे दो भारतीय
सांसद सुदामा प्रसाद का विदेश मंत्री को लिखा पत्र (ETV Bharat)

5-6 लाख रुपए की कर रहे डिमांड : अमरजीत के पिता हृदयानंद राम मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाते हैं. बेटे को विदेश भेजने के लिए जैसे तैसे पैसों का इंतजार कर उसे विदेश भेजा. हृदयानंद राम कहते हैं कि उन्होंने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गांव के सेठ से भी पैसे उधार लिए थे ताकि बेटे को विदेश भेज सकें. उन्हें उम्मीद थी कि बेटा विदेश जाकर मेहनत करेगा और धीरे-धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी लेकिन अब जब उनसे पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है, तो वे पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे हैं.

''अब अलग-अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं और कॉल करने वाले लोग खुद को वकील या अधिकारी बताकर पैसे की मांग कर रहे हैं. हमसे कहा जा रहा है कि अगर पांच से छह लाख रुपये नहीं दिए गए तो दोनों युवकों को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा. इतना ही नहीं, धमकी भी दी जा रही है कि दो सप्ताह के भीतर पैसे नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा.''- हृदयानंद राम, अमरजीत के पिता

आरा के मनीष भी जालसाजों के चंगुल में फंसे : कुछ ऐसी ही स्थिति भोजपुर के खननी कला गांव के रहने वाले मनीष कुमार के परिवार की भी है. मनीष साइंस से ग्रेजुएशन किया है और पहले ओमान में नौकरी भी कर चुका है. कोरोना महामारी के दौरान वह गांव लौट आया था. घर की जिम्मेदारी भी मनीष के कंधों पर ही थी. उनके परिवार में पत्नी सुमन कुमारी, दो बेटियां रिया और गोल्डी तथा एक बेटा हरीश हैं. बच्चों की बेहतर पढ़ाई और भविष्य के लिए ही मनीष ने दोबारा कंबोडिया विदेश जाने का फैसला किया था.

केंद्र और बिहार सरकार से गुहार : बहरहाल अमरजीत राम और मनीष कुमार के परिजन इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से बार-बार गुहार लगा रहे हैं. उनके घर के लाड़लों को सकुशल विदेश से अपने घर लाया जाएं. उनके द्वारा आरा के जिलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया है और जनप्रतिनिधियों से भी मदद की अपील की है.

विदेश मंत्रालय को सांसद ने लिखा पत्र : इस बीच आरा से सांसद सुदामा प्रसाद ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. सांसद ने इसे आपात स्थिति बताते हुए भारत सरकार से आग्रह किया है कि कंबोडिया की सरकार से बातचीत कर दोनों युवकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जाए.

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