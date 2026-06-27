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भरत तिवारी एनकाउंटर केस: भाई के गंभीर आरोपों पर पुलिस ने कहा- 'सब झूठ और बेबुनियाद!'

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एसपी पर धमकी के आरोपों को भोजपुर पुलिस ने खारिज किया, निष्पक्ष जांच और संवेदनशील कार्रवाई का दावा किया.

आरोपों से घिरे भोजपुर एसपी राज
आरोपों से घिरे भोजपुर एसपी राज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 6:48 PM IST

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भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले में चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पुलिस ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष सामने रखा. सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर एसपी भोजपुर पर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए पुलिस ने उन्हें पूरी तरह असत्य, निराधार और तथ्यहीन बताया है. भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी के बयान के बाद निशाने पर आए थे एसपी राज.

'संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे एसपी' : भोजपुर पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे थे. इस मुलाकात का उद्देश्य पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना, उनका पक्ष जानना और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाना था. पुलिस ने बताया कि उस समय शाहपुर थाना पुलिस के साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थीं.

'परिजनों के अनुरोध पर अलग हटकर हुई बातचीत' : प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बातचीत के दौरान स्वयं परिजनों ने भीड़ से अलग हटकर बात करने का अनुरोध किया था. इसके बाद कुछ दूरी पर खड़े होकर बातचीत की गई. इस दौरान परिजनों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी.

धमकी देने के आरोपों का किया खंडन : भोजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि बातचीत के दौरान किसी भी प्रकार की धमकी देने, दबाव बनाने या डराने धमकाने जैसी कोई घटना नहीं हुई. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस तरह के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के बयान बाहरी तत्वों के बहकावे में आकर दिए जा रहे हैं.

'पारदर्शी जांच के लिए प्रतिबद्ध है पुलिस' : पुलिस ने कहा कि वह भरत तिवारी के परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें तथा जिम्मेदार अधिकारियों की छवि धूमिल करने के प्रयासों से बचें.

क्या है परिवार का आरोप? : गौरतलब है कि इससे पहले मृतक भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया था कि एसपी ने उन्हें अलग ले जाकर डराया धमकाया. चंदन तिवारी का दावा था कि एसपी ने उनके भाई को अपराधी बताते हुए कहा कि वह पुलिस पर गोली चला रहा था, इसलिए मारा गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें भी इसी तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

जांच के बीच आमने सामने दोनों पक्ष : भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में फिलहाल परिवार और पुलिस के दावे एक दूसरे से अलग हैं. एक ओर परिजन एसपी पर धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भोजपुर पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दोहराया है. ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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