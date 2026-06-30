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भरत तिवारी एनकाउंटर पर राष्ट्रपति सचिवालय ने लिया संज्ञान, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भोजपुर भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं मामले में राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है. पढ़ें

Bharat Tiwari encounter Case
भरत तिवारी एनकाउंटर मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 30, 2026 at 8:46 AM IST

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पटना: बिहार के भोजपुर में हुए भारत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 जून यानी मंगलवार को सुनवाई करेगा. यह सुनवाई जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ करेगी. वहीं मामले में राष्ट्रपति सचिवालय ने दिए कार्रवाई के निर्देश दिए है.

भरत तिवारी केस, राष्ट्रपति के पास पहुंचा मामला: भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार सिंह द्वारा 24 जून को भेजे ईमेल पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है. जिसके बाद सचिवालय की ओर से मामले में बिहार के मुख्य सचिव को मामले की जांच के निर्देश दिए गए है. साथ ही रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.

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भरत तिवारी (ETV Bharat FIle)

''भरत तिवारी एनकाउंटर केस में कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति सचिवालय को ईमेल भेजकर एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी. इस संबंध में सोमवार को राष्ट्रपति सचिवालय से जवाब आया है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए गए है.'' - संजीव कुमार सिंह, याचिकाकर्ता

भरत तिवारी एनकाउंटर पर SC में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने इस मामले में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए. इसके साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई है.

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याचिका में क्या कहा गया? : याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि ''एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे मामले की जांच पारदर्शी तरीके से की जाए.'' याचिका में आरोप लगाया गया है कि ''भरत भूषण तिवारी की मौत एक 'हत्या का मामला' है और इसलिए इसकी निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच आवश्यक है.''

17 जून हो हुआ था भरत तिवारी का एनकाउंटर: 17 जून 2026, बिहार के भोजपुर एनकाउंटर के कई दिनों बाद मृतक भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि भरत तिवारी को कुल पांच गोलियां लगी थीं.

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इसी जगह हुआ था एनकाउंटर (ETV Bharat)

भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर से लगी थी. दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी पाई गई. वहीं, तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी थी.

एक-दो नहीं, 5 गोलियां लगीं- पोस्टमार्टम रिपोर्ट: रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी. इसके अलावा, पांचवीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी.

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मामले की न्यायिक जांच के आदेश: भरत तिवारी के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत गरम है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना में शामिल दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. इस घटना की जांच के लिए तत्काल न्यायिक आयोग का गठन किया गया है. हालांकि परिवार सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है.

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