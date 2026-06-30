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भरत तिवारी एनकाउंटर पर राष्ट्रपति सचिवालय ने लिया संज्ञान, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला ( ETV Bharat )