आंध्र प्रदेश के भोगापुरम एयरपोर्ट का ट्रायल रन आज, 96 फीसदी निर्माण कार्य पूरा
आंध्र के भोगापुरम निर्माणाधीन एयरपोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा. इसकी कैपेसिटी हर दिन 200 फ्लाइट हैंडल करने की है.
Published : January 4, 2026 at 10:27 AM IST
विजयनगरम: आंध्र प्रदेश में इस साल के मध्य में एक विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू हो जाएगा. इस एयरपोर्ट का 96 फीसदी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. एयरपोर्ट की कैपेसिटी हर दिन 200 फ्लाइट हैंडल करने की है और यह हर साल 20,000 टन कार्गो एक्सपोर्ट कर सकता है.
जीएमआर ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आई. प्रभाकर राव ने कहा कि विजयनगरम जिले के भोगापुरम में बन रहे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 26 जून को होगा. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का 96 परसेंट कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है. ट्रायल रन के हिस्से के तौर पर रविवार को एयरपोर्ट रनवे पर एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट लैंड करेगा.
शनिवार को एयरपोर्ट परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रविवार सुबह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, विजयनगरम के सांसद कालीसेट्टी अप्पलानायडू और दूसरे अधिकारी एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से आएंगे. उन्होंने कहा कि एक बार यह एयरपोर्ट चालू हो जाने के बाद, विशाखापत्तनम के दक्षिण भारत के बड़े आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की उम्मीद है.
साइक्लोन झेलने के लिए डिजाइन किया गया
एयरपोर्ट को हुदहुद जैसे खतरनाक साइक्लोन झेलने के लिए डिजाइन किया गया है. यह बिना किसी नुकसान के 275 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की स्पीड झेल सकता है. एक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि अगर 27 सीएम बारिश भी हो तो पानी आसानी से निकल जाएगा. पहले फेज में इस प्रोजेक्ट पर 4725 करोड़ रुपये की लागत आई थी.
जुलाई के पहले हफ़्ते से रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएँगे. एयरपोर्ट की कैपेसिटी हर दिन 200 फ्लाइट हैंडल करने की है और यह हर साल 20,000 टन कार्गो एक्सपोर्ट कर सकता है. रात में एयरपोर्ट पर 18 एयरक्राफ्ट पार्क किए जा सकते हैं. एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले पैसेंजर में से 33 परसेंट विशाखापत्तनम शहर से होने की उम्मीद है, जबकि बाकी 67 परसेंट नॉर्थ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होंगे. कुल 14 इमिग्रेशन काउंटर बनाए जाएँगे.
सड़कें तैयार
विशाखापत्तनम शहर से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए आसान पहुँच पक्का करने के लिए सरकार एयरपोर्ट तक जाने वाली तीन मुख्य सड़कें बना रही है. आंध्र प्रदेश से फार्मा, मरीन और टेक्सटाइल प्रोडक्ट को सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा कार्गो टर्मिनल तैयार किया जा रहा है.
एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की एक मूर्ति और एटिकोपका खिलौने लगाए जाएँगे. उन्होंने बताया कि अंदर की सजावट में तेलुगु संस्कृति साफ तौर पर दिखेगी. इस इवेंट में जीएमआर एयरपोर्ट के सीईओ केबीएस कालरा, प्रोजेक्ट हेड रामाराजू और दूसरे अधिकारी शामिल हुए.
स्मार्ट एयरपोर्ट में अत्याधुनिक सुविधाएं
प्रभाकर राव ने कहा कि एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ स्मार्ट एयरपोर्ट बनाने में खास ध्यान रखा गया. केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू की देखरेख में काम तेजी से आगे बढ़ा. इसमें राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिला. राज्य सरकार ने जरूरी आधारभूत संरचना प्रदान किया. एयरपोर्ट में 21 मॉडर्न एयरोब्रिज हैं. हर घंटे 10 से 12 फ्लाइट्स लैंड कर सकती हैं. पहले साल में 6 मिलियन पैसेंजर्स को सर्विस देने का टारगेट है. एयरपोर्ट पर सेल्फ-बैगेज ड्रॉप, सेल्फ-बोर्डिंग, सेल्फ-चेक-इन और स्मार्ट ट्रॉली जैसी मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी.