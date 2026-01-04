ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश के भोगापुरम एयरपोर्ट का ट्रायल रन आज, 96 फीसदी निर्माण कार्य पूरा

आंध्र प्रदेश का भोगापुरम एयरपोर्ट ( ETV Bharat )

विजयनगरम: आंध्र प्रदेश में इस साल के मध्य में एक विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू हो जाएगा. इस एयरपोर्ट का 96 फीसदी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. एयरपोर्ट की कैपेसिटी हर दिन 200 फ्लाइट हैंडल करने की है और यह हर साल 20,000 टन कार्गो एक्सपोर्ट कर सकता है. जीएमआर ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आई. प्रभाकर राव ने कहा कि विजयनगरम जिले के भोगापुरम में बन रहे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 26 जून को होगा. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का 96 परसेंट कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है. ट्रायल रन के हिस्से के तौर पर रविवार को एयरपोर्ट रनवे पर एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट लैंड करेगा. आंध्र प्रदेश का भोगापुरम एयरपोर्ट का ट्रायल रन आज (ETV Bharat) शनिवार को एयरपोर्ट परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रविवार सुबह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, विजयनगरम के सांसद कालीसेट्टी अप्पलानायडू और दूसरे अधिकारी एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से आएंगे. उन्होंने कहा कि एक बार यह एयरपोर्ट चालू हो जाने के बाद, विशाखापत्तनम के दक्षिण भारत के बड़े आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की उम्मीद है. साइक्लोन झेलने के लिए डिजाइन किया गया एयरपोर्ट को हुदहुद जैसे खतरनाक साइक्लोन झेलने के लिए डिजाइन किया गया है. यह बिना किसी नुकसान के 275 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की स्पीड झेल सकता है. एक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि अगर 27 सीएम बारिश भी हो तो पानी आसानी से निकल जाएगा. पहले फेज में इस प्रोजेक्ट पर 4725 करोड़ रुपये की लागत आई थी.