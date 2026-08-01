भोगापुरम एयरपोर्ट...उत्तर आंध्र के विकास के लिए नया रनवे: पीएम मोदी
भोगापुरम एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 166 हो गई है.
Published : August 1, 2026 at 4:21 PM IST
विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भोगापुरम में नवनिर्मित अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश को समर्पित किया. उन्होंने सड़क संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं सहित 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वर्ण आंध्र प्रदेश के विजन के लिए यह एक शुभ दिन है. उन्होंने कहा, "हमने 18 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाएंगे."
पीएम ने कहा, "मैं पारंपरिक आदिवासी नृत्य ढिमसा से मंत्रमुग्ध हो गया. विकास के रिकॉर्ड के साथ-साथ ढिमसा नृत्य ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है. एक साथ 13 हजार आदिवासी महिलाओं का नृत्य सच में कमाल का है."
पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को उनके विजन के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि भोगापुरम एयरपोर्ट.. उत्तर आंध्र के विकास के लिए एक नए रनवे का काम करेगा. यह एयरपोर्ट आंध्र के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक नए लॉन्चपैड का काम करेगा."
कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार पर निशाना साधाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां भी एयरपोर्ट बनता था, उसका नाम सिर्फ एक परिवार के नाम पर होता था. अयोध्या में हमने एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, पंजाब में हमने संत रविदास के नाम पर रखा. हमने भोगापुरम एयरपोर्ट का नाम अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा."
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे. बीजेपी-एनडीए के सत्ता में आने के बाद 12 वर्षों में 166 एयरपोर्ट बन चुके हैं. हमने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाया है. हमने गरीब और मिडिल क्लास के सपने पूरे किए हैं. उन्होंने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना ने छोटे शहरों के लोगों को भी हवाई यात्रा करने का अवसर उपलब्ध कराया है. उड़ान के जरिये देश के विमानन क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं.
उन्होंने कहा कि हम देश में ब्लू इकॉनमी (समुद्री अर्थव्यवस्था) बना रहे हैं. हम विशाखापट्टनम से कृष्णपट्टनम तक पुराने बंदरगाहों को विकसित कर रहे हैं. हम मूलपेट (Mulapeta) और रामायपट्टनम (Ramayapatnam) में नए बंदरगाह बना रहे हैं. बंदरगाहों के विकास के साथ-साथ हाईवे, एक्सप्रेसवे नई रफ्तार दे रहे हैं. आंध्र प्रदेश में लाखों करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. इस राज्य के लोग हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं. सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर में तेलुगु लोगों की अच्छी साख है. तेलुगु लोग देश और विदेश में अपना दम दिखा रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र एक समृद्ध तटीय आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित हो सकता है.
पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं की क्षमता देश के काम आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रबाबू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है. दुनिया की कई बड़ी कंपनियों से राज्य में निवेश आ रहा है.
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में हम एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं. सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर सेक्टर में तेजी से काम चल रहा है. केंद्र सरकार नक्कापल्ली में एक विशाल फार्मा कंपनी बना रही है. डबल इंजन सरकार की वजह से आंध्र प्रदेश दोगुनी रफ्तार से विकास कर रहा है.
भोगापुरम एयरपोर्ट उत्तर आंध्र का 'गहना': मुख्यमंत्री नायडू
इस अवसर पर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उत्तर आंध्र का 'गहना' बताया और कहा कि यह इस क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा. नायडू ने कहा, "भोगापुरम हवाई अड्डा उत्तरी आंध्र का गहना है... भोगापुरम हवाई अड्डा उत्तरी आंध्र की तस्वीर और भविष्य को बदल देगा. ठीक उसी तरह जैसे शमशाबाद हवाई अड्डे ने तेलंगाना का कायाकल्प कर दिया था."
इस परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले भोगापुरम के किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य को उसका भविष्य दिया है.
भोगापुरम एयरपोर्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बना है. इस एयरपोर्ट को जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया है. एक बयान में जीएमआर समूह ने बताया कि भोगापुरम हवाई अड्डे से 17 अगस्त से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू होगा. शुरुआती दौर में इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 60 लाख होगी और इसे बढ़ाकर चार करोड़ किया जाएगा. जीएमआर समूह ने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण निर्धारित समय से कई महीने पहले पूरा कर लिया गया है.
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