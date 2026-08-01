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भोगापुरम एयरपोर्ट...उत्तर आंध्र के विकास के लिए नया रनवे: पीएम मोदी

विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भोगापुरम में नवनिर्मित अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश को समर्पित किया. उन्होंने सड़क संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं सहित 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वर्ण आंध्र प्रदेश के विजन के लिए यह एक शुभ दिन है. उन्होंने कहा, "हमने 18 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाएंगे."

पीएम ने कहा, "मैं पारंपरिक आदिवासी नृत्य ढिमसा से मंत्रमुग्ध हो गया. विकास के रिकॉर्ड के साथ-साथ ढिमसा नृत्य ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है. एक साथ 13 हजार आदिवासी महिलाओं का नृत्य सच में कमाल का है."

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को उनके विजन के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि भोगापुरम एयरपोर्ट.. उत्तर आंध्र के विकास के लिए एक नए रनवे का काम करेगा. यह एयरपोर्ट आंध्र के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक नए लॉन्चपैड का काम करेगा."

कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार पर निशाना साधाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां भी एयरपोर्ट बनता था, उसका नाम सिर्फ एक परिवार के नाम पर होता था. अयोध्या में हमने एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, पंजाब में हमने संत रविदास के नाम पर रखा. हमने भोगापुरम एयरपोर्ट का नाम अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा."

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे. बीजेपी-एनडीए के सत्ता में आने के बाद 12 वर्षों में 166 एयरपोर्ट बन चुके हैं. हमने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाया है. हमने गरीब और मिडिल क्लास के सपने पूरे किए हैं. उन्होंने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना ने छोटे शहरों के लोगों को भी हवाई यात्रा करने का अवसर उपलब्ध कराया है. उड़ान के जरिये देश के विमानन क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं.

उन्होंने कहा कि हम देश में ब्लू इकॉनमी (समुद्री अर्थव्यवस्था) बना रहे हैं. हम विशाखापट्टनम से कृष्णपट्टनम तक पुराने बंदरगाहों को विकसित कर रहे हैं. हम मूलपेट (Mulapeta) और रामायपट्टनम (Ramayapatnam) में नए बंदरगाह बना रहे हैं. बंदरगाहों के विकास के साथ-साथ हाईवे, एक्सप्रेसवे नई रफ्तार दे रहे हैं. आंध्र प्रदेश में लाखों करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. इस राज्य के लोग हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं. सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर में तेलुगु लोगों की अच्छी साख है. तेलुगु लोग देश और विदेश में अपना दम दिखा रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र एक समृद्ध तटीय आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित हो सकता है.