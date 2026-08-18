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भिंड में भीषण सड़क हादसा, लोडिंग ऑटो व ट्रक की सीधी टक्कर, यूपी के 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत

नेशनल हाईवे 719 पर एक ट्रक व लोडिंग वाहन के बीच भीषण टक्कर, गाय को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा.

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भिंड में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 9:17 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 9:26 AM IST

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भिंड : मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक भीषण हादसा हुआ है. यहां नेशनल हाईवे 719 पर एक ट्रक व लोडिंग वाहन के बीच भीषण टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है. हादसा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को गोहद स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां से गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया.

लोडिंग ऑटो में सवार थे यूपी के मजदूर

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा देर रात 1 बजे के आसपास हुआ है. यहां चिनोर गांव में धान रोपाई का काम करने के बाद यूपी के पछगवां, लखीमपुर खीरी व आसपास के क्षेत्रों के मजदूर लोडिंग वाहन में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान नेशनल हाईवे 719 पर छीमका गांव के सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से लोडिंग वाहन की सीधी टक्कर हो गई.

भीषण सड़क हादसे में 8 की मौत, 21 घायल (Etv Bharat)

गाय को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

हादसे में घायल मजदूर नंदलाल ने बताया, '' हम सभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अलग-अलग गांवे रहने वाले मजदूर हैं और डबरा के चीनोर इलाके में कुछ दिन पहले धान की रोपाई का काम करने आए थे. काम खत्म होने के बाद सभी पिकअप लोडिंग वाहन में बैठकर लौट रहे थे. तभी टक्कर हो गई.'' पुलिस के मुताबिक छीमका मोड़ के पास सड़क पर बैठे गोवंश को बचाने के प्रयास में पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से सीधे जा भिड़ी. हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, लगभग 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है.

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कई घायलों ने रास्ते में तोड़ा दम (Etv Bharat)

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख

हादसे में यूपी के मजदूरों की असमय मौत पर योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए कहा, '' मध्य प्रदेश के भिंड में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक और मन को व्यथित करने वाली है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में काल-कवलित हुए उ.प्र. के नागरिकों के पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद पहुंचाकर परिजनों को सौंपने एवं घायलों के समुचित इलाज कराने हेतु निर्देशित किया है. इस दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को ₹2-2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.''

3 गंभीर रूप से घायलों ने रास्ते में तोड़ा दम

गोहद अस्पताल में डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया था, जिनमें से तीन लोगों की मौत ग्वालियर पहुंचने से पहले हो गई. इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. हादसे ने एक बार फिर NH-719 पर सड़क सुरक्षा और हाईवे पर बैठे आवारा गोवंश को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है.

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ट्रक से सीधे जा भिड़ा लोडिंग ऑटो (Etv Bharat)

दो हफ्ते पहले भी बस और ट्रक की हुई थी भिड़न्त

इसी महीने 7 अगस्त को नेपाल से पुणे जा रही यात्री बस का एक्सीडेंट भी गोहद चौराहा थाना क्षेत्र से गुजरे नेशनल हाईवे 719 पर हुआ था, जिसमें नेपाल की महिला यात्री की मौत हो गई थी, जबकि 15 यात्री घायल हुए थे. ऐसे में अगस्त महीने में ही यह दूसरा बड़ा हादसा है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है. डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादतर घायलों को फ्रक्चर और गंभीर छोटे हैं. जिन्हें ग्वालियर इलाज के लिए रैफर किया गया है.

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हाईवे पर बैठे आवारा गौवंश की वजह से हादसा

गोहद चौराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव के मुताबिक, '' घटना की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डायल-112 व एंबुलेंस की मदद से घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया गया था, शुरुआती जानकारी में पता चला की हादसा हाईवे पर बैठे आवारा गौवंश को बचाने के चक्कर में हुआ जिसकी वजह से तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित हो कर ट्रक में भिड़ गया था. चार लोगों की मौत स्पॉट पर हो गई थी. वहीं, प्राथमिक उपचार के लिए गोहद अस्पताल ले जाते समय एक मजदूर ने दम तोड़ दिया. बाकी ग्वालियर ले जाते वक्त मौतें हुईं.कुल 29 लोग लोडिंग गाड़ी में सवार थे.''

Last Updated : August 18, 2026 at 9:26 AM IST

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