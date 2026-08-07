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नेपाल से पुणे जा रही बस का भीषण एक्सीडेंट, नेशनल हाइवे 719 पर मची चीख पुकार

मध्य प्रदेश के नेशनल हाइवे 719 पर हुआ भीषण सड़क हादसा, नेपाल से पुणे जा रही बस से टकराया LPG लोडेड ट्रक, 1 की मौत कई घायल. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

NEPAL PUNE BUS ACCIDENT IN BHIND
नेपाल से पुणे जा रही बस का भीषण एक्सीडेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 1:04 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
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भिंड: पड़ोसी देश नेपाल से महाराष्ट्र के पुणे जा रही एक स्लीपर बस भिंड के गोहद क्षेत्र में सड़क हादसे का शिकार हुई है. बस मलनपुए की और से आ रहे एलपीजी सिलेंडर से लोड ट्रक से भिड़ंत का शिकार हुई. जिसमे एक महिला की मौके पर मौत और 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें रेस्क्यू कर इलाज के लिए गोहद सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है.

नेपाल के पलिया से पुणे जा रही थी बस

बताया जा रहा है की, नेपाल के पलिया प्रांत से चलकर बस पुणे के लिए रवाना हुई थी. जो शुक्रवार सुबह इटावा के रास्ते भिंड में दाखिल हुई थी. यहां नेशनल हाईवे 719 से गुजरते समय बस जब गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बंजारे का पुरा से निकल रही थी, इसी दौरान सामने की ओर से आ रहा एक गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अपने आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश में बस से जा भिड़ा.

नेपाल से पुणे जा रही बस का भीषण एक्सीडेंट (ETV Bharat)

बस के उड़ गए परखच्चे, कई घायल यात्री बस में फंसे

हादसा इतना भीषण था कि बस के हिस्से के परखच्चे उड़ गए. साथ सी बस में बैठी सवारियां भी इस हादसे की चपेट में आ गयी. बताया जा रहा है कि, बस में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 12 से ज़्यादा यात्री गंभीर घायल हो गए हैं, जो बस में ही फंसकर रह गए थे. ऐसे में आस पास से गुजर रहे राहगीरों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुचकर तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को निकालने का प्रयास शुरू किया.

ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, अस्पताल भिजवाया

घटना के चश्मदीद भिंड निवासी नवल सिंह ने बताया कि, "हादसा उनके सामने हुआ, वे कुछ ही दूरी पर अपनी बाइक से सफर कर रहे थे. घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और घायलों की मदद में जुट गए. आसपास हर तरफ खून फैला था. फिर पुलिस आई और घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया गया."

BHIND BUS ACCIDENT
घायलों की जानकारी निकाल रहा प्रशासन (ETV Bharat)

पुणे के लिए कई यात्री थे सवार

घायलो में शामिल नेपाल की रहने वाली कंचन चौधरी ने बताया कि, "वे नेपाल के केलाली इलाके से आ रही थी. बस में और भी लोग थे, जो पुणे के नवली ब्रिज के लिए बस से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया है. कई लोग घायल हैं. बस के ड्राइवर के दोनों पैर बुरी तरह झुलस गए हैं."

घायलों में 13 नेपाल के 2 पुणे का रहने वाला

वहीं गोहद चौराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव ने बताया कि, "हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. हादसे में 15 लोग घायल हैं. जो जिनमें 13 नेपाल के रहने वाले हैं और दो लोग पुणे के निवासी हैं. साथ ही एक महिला की मौत हुई है, जो नेपाल की रहने वाली है. उसके परिजनों को नेपाली बॉर्डर के जरिए सूचित कर दिया गया है. गंभीर घायलों में 6 लोगों को ग्वालियर रेफर किया जा रहा है. अभी घायलों की सूची तैयार कराई जा रही है. पुलिस फिलहाल घायलों की मदद में जुटी हुई है."

Last Updated : August 7, 2026 at 2:38 PM IST

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