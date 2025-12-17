ETV Bharat / bharat

9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए, जानिए बिहार के 'शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी' भिखारी ठाकुर की कहानी

संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक में भिखारी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ चुकी है. जानें कौन हैं भोजपुरी के शेक्सपियर.

BHIKHARI THAKUR JAYANTI
भिखारी ठाकुर की जयंती विशेष (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 17, 2025 at 1:24 PM IST

5 Min Read
छपरा: भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की 138वीं जयंती पर पूरा बिहार और देश उन्हें नमन कर रहा है. भोजपुरी के शेक्सपियर बिहारी ठाकुर ने अपनी रचनाओं और गीतों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया. आजीवन उन्होंने समाज की कुरीतियों पर अपनी कला और संस्कृति के जरिए कड़ा प्रहार किया. महान कवि, गीतकार, नाटककार भिखारी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर-शोर से उठ रही है.

9 साल की उम्र में देखा स्कूल का चेहरा: अपनी सोच और कला से पूरे समाज को बदलने वाले भिखारी ठाकुर खुद 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए थे. मात्र अक्षर ज्ञान के बावजूद उन्हें पूरा रामचरित मानस कंठस्थ था. शुरुआती दौर में भिखारी ठाकुर मवेशी चराते थे. रोजी रोटी की तलाश में खड़गपुर चले गए और कुछ वक्त तक वहां काम किया.

भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग (ETV Bharat)

रामलीला ने दी नई दिशा: मेदिनीपुर में एक दिन उन्होंने रामलीला देखी और उसके बाद भिखारी ठाकुर के अंदर का कलाकार जाग उठा. तीस वर्षों तक पारंपरिक पेशे से जुड़े भिखारी ठाकुर ने उस्तरा छोड़कर कविताएं बनाना शुरू कर दिया. फिर अपने गांव सारण के कुतुबपुर लौटे और लोक कलाकारों की एक नृत्य मंडली बनाई. इसके बाद भिखारी ठाकुर रामलीला करने लगे और साथ-साथ भोजपुरी साहित्य की रचना भी करते रहे.

राजकीय समारोह आयोजित: उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सारण के कुतुबपुर में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 जुलाई 1971 को हुई थी. उनकी जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी उनके पैतृक गांव कुतुबपुर में राजकीय समारोह आयोजित किया गया है. छपरा शहर के प्रवेश द्वार भिखारी ठाकुर चौक पर जिला प्रशासन द्वारा उनकी भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण माल्यार्पण किया गया.

BHIKHARI THAKUR JAYANTI
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग: इस कार्यक्रम में सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव, वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष सहित जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. लेकिन भिखारी ठाकुर के परिजनों को इस बात का मलाल है कि साल में एक या दो बार ही भिखारी ठाकुर को सम्मान दिया जाता है, जबकि वह भारत रत्न पाने के हकदार हैं.

BHIKHARI THAKUR JAYANTI
भोजपुरी के शेक्सपियर बिहारी ठाकुर (ETV Bharat)

परिजनों ने लगाई गुहार: भिखारी ठाकुर के नाम पर कई संस्थाएं और कई संगठन लाभ उठा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी के इस शेक्सपियर को आज तक उचित सम्मान नहीं मिला है. इसके लिए उनके पौत्र और प्रपौत्र ने काफी प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है. जिसके कारण उनमें काफी आक्रोश है. भिखारी ठाकुर के परिजनों ने सारण के जिला अधिकारी से लेकर बिहार के राज्यपाल से भी गुहार लगाई है कि भोजपुरी के शेक्सपियर को उचित सम्मान मिले.

BHIKHARI THAKUR JAYANTI
भोजपुरी के शेक्सपियर बिहारी ठाकुर (ETV Bharat)

"जल्द राज्य सरकार और केंद्र सरकार भिखारी ठाकुर को उचित सम्मान दें. तभी इस भोजपुरी के महान कलाकार की आत्मा को शांति मिलेगी. हम लोग बराबर इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेंगी हैं."- सुशील कुमार,प्रपौत्र, भिखारी ठाकुर

BHIKHARI THAKUR JAYANTI
भिखारी ठाकुर की तस्वीरें (ETV Bharat)

विधानसभा से लेकर संसद तक में मांग: इस मुद्दे को सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने बिहार विधानसभा में प्रमुखता से उठाया था. वहीं सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी इस मुद्दे को लोकसभा के पटल पर रखा था कि लोक कवि और भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को उचित सम्मान मिले.

BHIKHARI THAKUR JAYANTI
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

शिष्य को सम्मान और गुरु को..: वहीं उनके (भिखारी ठाकुर) शिष्य रहे रामचंद्र मांझी को काफी सम्मान मिला है. इससे भिखारी ठाकुर के परिजन काफी आहत हैं. परिजनों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सम्मान देने का कौन सा नियम लगाया कि भोजपुरी के शेक्सपियर को उचित सम्मान नहीं देकर उनके शिष्य को सम्मान दे दिया.

जर्जर है पैतृक आवास: वर्तमान में भिखारी ठाकुर के पैतृक आवास की हालत काफी जर्जर है और उनके परिजनों ने इस अनमोल धरोहर को बचाने के लिए प्लास्टिक के तिरपाल से ढक कर रखा है. ताकि यह अनमोल धरोहर तेज बारिश में जमींदोज ना हो जाए. वहीं भिखारी ठाकुर की पौत्र वधु ने कहा कि सरकार को अनमोल धरोहर पर ध्यान देना चाहिए.

BHIKHARI THAKUR JAYANTI
भिखारी ठाकुर का आवास (ETV Bharat)

"यह अनमोल कृति बची रहे, इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए. सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए तो कम से कम इस धरोहर की रक्षा हो सकेगी."- भिखारी ठाकुर के पौत्र वधु

BHIKHARI THAKUR JAYANTI
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचनाएं: भिखारी ठाकुर एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता भी थे. भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया था. उनकी रचनाओं में बिदेसिया, भाई-बिरोध, बेटी-बियोग या बेटि-बेचवा, कलयुग प्रेम, गबरघिचोर, गंगा असनान, बिधवा-बिलाप, पुत्रबध, ननद-भौजाई, बहरा बहार, राधेश्याम-बहार, बिरहा-बहार, नकल भांड अ नेटुआ के, प्रमुख हैं.

