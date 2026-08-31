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भायली गैंगरेप केस: पांच दोषियों को कठोर सजा का ऐलान, मरते दम तक जेल में रहेंगे

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

वडोदरा (गुजरात) : वडोदरा जिले की POCSO कोर्ट ने चर्चित भायली गैंगरेप मामले में दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है. सभी पांच दोषियों को मरते दम तक कैद की सजा सुनाई गई है. यानी दोषी अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे. कोर्ट के फैसले के साथ ही, नाबालिग पीड़िता को 22 महीने बाद इंसाफ मिला. गैंगरेप की यह घटना 4 अक्टूबर, 2024 की रात को भायली में हुई थी. कोर्ट ने 22 महीने में सजा सुनाई. पांचों दोषियों में मुमताफ उर्फ आफताब बंजारा, शाहरुख किस्मत अली बंजारा, मुन्ना अब्बास बंजारा, अजमल सत्तार और सैफ अली मेहंदी हसन हैं, जिन्हें POCSO कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है. POCSO कोर्ट के जज सी.एम. पवार ने अपने फैसले में कहा कि इस घटना को बहुत गंभीर माना गया है. जज ने यह भी कहा कि मां अम्बा की पूजा के दौरान हुई इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भायली इलाके में नवरात्रि के दूसरे दिन हुई इस अमानवीय घटना ने पूरे वडोदरा शहर को हिलाकर रख दिया था. नाबालिग पीड़िता अपनी सहेली के साथ गरबा खेलने गई थी. इस दौरान आरोपियो ने दोनों को धमकाया और फिर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. मामले की जांच के दौरान पुलिस के लिए आरोपियों की पहचान करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि घटनास्थल सुनसान इलाके में था.