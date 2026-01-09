ETV Bharat / bharat

बिहार के हॉस्पिटल में इलाज के लिए लंबी कतारें, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के धैर्य का होता है इम्तिहान

मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इंतजार लंबा ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों को सबसे पहले लंबा इंतजार नसीब हो रहा है. सूबे के बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि इलाज से पहले घंटों कतार में खड़ा रहना उनकी मजबूरी बन गया है. स्थिति यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर डॉक्टर से मिलने और दवा लेने तक में कई-कई घंटे लग रहे हैं. इससे मरीजों के साथ-साथ उनके परिजन भी मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं. क्या है भव्या ऐप? : अस्पताल में मरीज के आने के बाद रजिस्ट्रेशन करने से लेकर डॉक्टर से दिखाने और दवा लेने तक इतना समय लग रहा है इसकी मॉनिटर के लिए सरकार ने भव्या ऐप तैयार की है. इसमें मरीज का सभी डाटा उपलब्ध होता है. इस ऐप में एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद मरीज को बार-बार डॉक्टर से दिखाने के लिए अपने फाइल को ढोकर साथ लाने की जरूरत नहीं होती है. डायग्नोसिस से लेकर जांच रिपोर्ट और प्रिसक्राइब की गई दवाओं का विवरण उपलब्ध होता है, जिससे भविष्य में भी डॉक्टर को देखते वक्त उसके टेबल पर सभी जानकारी उपलब्ध हो जाती है कि पूर्व में क्या इलाज हुआ है. देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इंतजार लंबा : पटना जैसे शहर, जहां पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे बड़े मेडिकल संस्थान मौजूद हैं, वहां हालात संतोषजनक नहीं हैं. सुबह-सुबह अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को उम्मीद होती है कि दोपहर तक इलाज हो जाएगा, लेकिन कई मामलों में शाम तक भी नंबर नहीं आ पाता. बुजुर्ग, महिलाएं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह इंतजार और भी पीड़ादायक साबित हो रहा है. भव्या ऐप के आंकड़े बता रहे हैं कि बड़े मेडिकल संस्थानों में मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. पटना में औसत प्रतीक्षा समय अधिक : भव्या ऐप के आंकड़ों के मुताबिक, देश में ओपीडी में औसत प्रतीक्षा समय करीब 38 मिनट माना जाता है. लेकिन बिहार के बड़े सरकारी अस्पताल इस राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं. पीएमसीएच में मरीजों को औसतन 75 से 85 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है. आईजीआईएमएस में यह समय 60 से 70 मिनट और एनएमसीएच में 55 से 65 मिनट के बीच है. कई बार हालात इससे भी बदतर हो जाते हैं, खासकर तब जब डॉक्टरों की संख्या कम हो या किसी विभाग में विशेष भीड़ उमड़ जाए. कटिहार में 25 मिनट का औसत प्रतीक्षा समय : सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरीजों को सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए ही नहीं, बल्कि दवा लेने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है. पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में मरीजों को रजिस्ट्रेशन और जांच के बाद दवा काउंटर पर 1.5 से 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. हालांकि बिहार के सभी जिलों में हालात एक जैसे नहीं हैं. कटिहार जैसे जिलों में बेहतर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के कारण औसत इंतजार समय करीब 25 मिनट तक सीमित है. वहीं सिवान जैसे जिलों में मरीजों को औसतन 65 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है. विशेषज्ञ मानते हैं डॉक्टरों की है कमी : विशेषज्ञ इन हालातों के लिए सबसे बड़ा कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या के अनुपात में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी मानते हैं. आईएमए बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने बताया कि राज्य में सरकारी क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी निजी क्षेत्र के तुलना में अधिक है. वजह है कि बड़े पैमाने पर डॉक्टर आउटसोर्सिंग से आते हैं और अनुबंध समाप्त होने के बाद आगे की कंटिन्यूटी का प्रोसेस पेचीदा है. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोशन और वेतन वृद्धि का कोई नियम नहीं है. इसलिए सरकारी क्षेत्र में कुछ दिनों काम करने के बाद डॉक्टर अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं. मेडिकल कॉलेज का बड़ा क्षेत्रफल भी बड़ा वजह : डॉ अजय कुमार बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में एक-एक डॉक्टर पर सैकड़ों मरीजों की जिम्मेदारी होने से ओपीडी में भीड़ लगना स्वाभाविक हो जाता है. रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 1 मिनट में एक पर्ची कट जाएगी लेकिन डॉक्टर जब मरीज को देखा है तो 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है. ऐसे में डॉक्टर के पास कतार लंबी हो जाती है. मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन से लेकर दवा लेने तक में समय अधिक इसलिए लगता है क्योंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल बड़े परिसर में होते हैं. इसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर कहीं और होता है और विभिन्न विभाग का ओपीडी कहीं और होता है. इसके अलावा दवा काउंटर भी किसी और छोड़ पर होता है. ''मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीज की डायग्नोसिस अच्छे से की जाती है. बेहतर इलाज होता है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर वहां मरीज पर ही अपने जूनियर को सिखाते हैं. जो भी मरीज आते हैं उन्हें पर्याप्त समय लेकर आना चाहिए और इमरजेंसी की स्थिति के लिए अलग इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है. अस्पताल में दिखाने आ रहे हैं तो दो से चार घंटे का समय लेकर आना चाहिए. अन्यथा टाइम स्लॉट बुक करके आने के निर्धारित आधे घंटे की अवधि में ही उन्हें देखा जाएगा और उनका नंबर आएगा.''- डॉ अजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष, IMA बिहार