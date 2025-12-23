ETV Bharat / bharat

शेत्रुंजी पर्वत पर शेरों का डेरा, वीडियो हुआ वायरल, वन विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील

गुजरात के भावनगर जिले में शेत्रुंजी पर्वत पर अक्सर शेर दिख रहे हैं और इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं.

शेत्रुंजी पर्वत पर शेर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 8:19 PM IST

4 Min Read
अहमदाबाद: गुजरात के भावनगर जिले में शेत्रुंजी पर्वत जैन धर्म की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब शेत्रुंजी पर्वत शेरों के रहने की जगह भी बन रहा है. करीब दो महीने पहले शेर का एक वायरल वीडियो सामने आया था और अब एक और वायरल वीडियो सामने आया है.

वन विभाग ने सावधानी बरतने के लिए पर्चे बांटे हैं और सख्ती से उसका पालन करने की अपील की है. सिर्फ शेर ही नहीं, इस इलाके में और भी जानवर हैं. बता दें कि शेत्रुंजी पर्वत का इलाका माने शेरों का निवास स्थान बन गया हो ऐसी स्थिति बन गई है, यहां कई बार शेर को देखा गया है, वहीं शेत्रुंजी पहाड़ पर घूमने वाले श्रद्धालुओं को अब आसानी से शेर दिखने लगे हैं.

श्रद्धालुओं को शेत्रुंजी पहाड़ पर अक्सर शेर दिख रहे हैं और इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. इसलिए वन विभाग ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है. हालांकि, वन अधिकारियों ने लोगो को सख्ती से सावधानी का पालन करने की आपील की है.

उन्होंने अपील की है कि शेरों को परेशान न करें, सफर के दौरान अपने साथ एक डंडा रखें और अगर आपको रात में जाना है, तो टॉर्च भी साथ रखें. सफर के दौरान किसी भी जंगल के रास्ते का इस्तेमाल न करें. अगर सफर के दौरान कोई शेर सड़क के बीच में बैठ जाए, तो उसे भगाने की कोशिश न करें और तुरंत वन विभाग को बताएं.

शेत्रुंजी पर्वत पर शेर (ETV Bharat)

इतना ही नहीं अगर आपको चलते समय शेर दिखे, तो वीडियो या फोटो न लें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं. साथ ही सफर उस समय करें जब धूप हो और आप आंखों से 30 मीटर आगे का स्पष्ट देख सकें. सफर के दौरान खुले में सोने से या आराम करने से बचें.

शेत्रुंजी पहाड़ पर शेर का वायरल वीडियो सामने आया
इस बीच भावनगर जिले के पालिताना में शेत्रुंजी पहाड़ की सीढ़ियों पर टहल रहे श्रद्धालुओं के रास्ते में एक शेर के आने का वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में पालिताना रेंज के फॉरेस्टर दिग्विजय सिंह ने फोन पर बातचीत में कहा कि यह वीडियो 22 तारीख को सुबह करीब 10 बजे का है, हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं. यह वीडियो घेटीपाल से ऊपर जाते हुए इलाके से गुजरते समय ली गई थी.

शेर और शिकारी जानवारी का गृह
सिंह ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि यहां 8 शेर हैं, जिनमें 2 नर, 2 मादा और 4 बच्चे हैं. इस इलाके को देखें तो वन विभाग में पालीताणा राउंड के तहत 1,574.92 हेक्टेयर जमीन को आरक्षित वन घोषित किया गया है, जबकि शेत्रुंजी डूंगर और आसपास के गांवों जैसे आदपुर, जीवापुर, रोहिसाला, गंगोल, डूंगरपुर के सर्वे नंबर स्थित हैं. उन्होंने बताया कि कुल अनुमानित इलाका 4500 हेक्टेयर है. इन सभी इलाकों में शेर, तेंदुए, जगुआर, घोरखोडिया और दूसरे शिकारी जानवर रहते हैं.

शेत्रुंजी पहाड़ पर जाते समय लोगों को सावधान रहना चाहिए
यह जैन धर्म की आस्था का केंद्र है और शेत्रुंजी पहाड़ी पर कुल 104 जगहों पर धार्मिक स्थल हैं. पहाड़ी पर मुख्य सड़क जय तलेटी से आदेश्वर भगवान के मंदिर, डोढगाऊ, ट्रेंगगाऊ, छागाऊ घेट्टीबाग से आदेश्वर भगवान के मंदिर तक है. यह भक्तों, तीर्थयात्रियों, डोलीवालों, पुजारियों, फूल बेचने वालों, टेडागरों, चौकीदारों के हर दिन आने-जाने का रास्ता है. जंगली जानवरों और इंसानों के बीच टकराव न हो, इसके लिए जागरूकता के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं.

