आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकारी सिम कार्ड लौटाए, मोबाइल फोन नहीं देने का लगाया आरोप

भावनगर: गुजरात सरकार के द्वारा दिए गए 200 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए अपने सिम कार्ड वापस कर दिए कि जब तक उनको वादे के मुताबिक मोबाइल फोन नहीं दिया जाता है तब तक वे सरकारी काम नहीं करेंगी.

भावनगर शहर के जोन 1 और 2 में तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज़िला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ कार्यालय में सिम कार्ड जमा करा दिए. इस बारे में जिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष निर्मलाबेन चौहान ने कहा कि क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने सिम कार्ड तो आवंटित किए हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं. उन्होंने कहा, "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने निजी मोबाइल फ़ोन से काम कर रही हैं."

उन्होंने कहा कि जब तक कार्यकर्ताओं को नए मोबाइल फ़ोन नहीं दिए जाते, वे ऑनलाइन सरकारी काम से दूर रहेंगी. निर्मलाबेन ने कहा कि कार्यकर्ताओं को 'पोषण संगम' और 'एफआरएस' जैसे कार्यक्रमों की जानकारी उनके निजी मोबाइल फ़ोन पर मिलती है. उन्होंने कहा, "ऐसे अपडेट के कारण हमारे मोबाइल फ़ोन में जगह नहीं बचती. हमारे पास बुनियादी हैंडसेट हैं जो हमें दिए गए कामों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं."

भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की सदस्य चंद्रिकाबेन सोलंकी ने बताया कि संघ को मोबाइल फ़ोनों के संबंध में ज्ञापन मिल रहे हैं. उन्होंने कहा, "इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं. इसके बावजूद, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है."