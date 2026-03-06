ETV Bharat / bharat

टेंट में पढ़ रहे बच्चे, स्कूल स्थापना के 22 साल बाद भी नहीं मिला भवन, भविष्य को लेकर चिंतित ग्रामीण

विद्यालय के नाम पर नहीं है कोई जमीन : भटौलीया गांव में स्थापित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय को सालों पहले बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन विद्यालय के नाम पर आज तक न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही भवन का निर्माण हो सका. जिस कारण साल 2012 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलीया में इसे टैग कर दिया गया. हालांकि इसके बावजूद भी टेंट में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है.

टेंट में संचालित हो रहा है स्कूल : वैशाली के भटौलीया गांव का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय साल 2004 से बिना अपनी जमीन और भवन के टेंट में संचालित हो रहा है. विद्यालय के पास न तो स्थायी भवन है और न ही अपनी भूमि. जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चे कभी खुले आसमान के नीचे, तो कभी पेड़ की छांव में, तो कभी टेंट में पढ़ाई करते हैं. सबसे दुखद पल तो वो होता है जब बारिश के दिनों में आकाश में बादल लगते ही बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर जाने को मजबूर हो जाते हैं.

भारत को आजाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं. इतने सालों में सभी सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर तो दिया है, पर वह जमीनी हकीकत से कोसो दूर दिखाई देती है. शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने के बावजूद आज भी ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चों की पढ़ाई जारी है. भूमिहीन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 36 हैं. जिसमें से प्रतिदिन 28-30 बच्चे अपनी हाजिरी लगाते हैं. इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में कुल शिक्षक 4 हैं. जिसमें पुरुष -3 एवं महिला -1 शिक्षिका हैं.

वैशाली : बेंच है.. डेस्क है.. शिक्षक हैं.. छात्र भी हैं.. ब्लैक बोर्ड की भी व्यवस्था है.. बस नहीं है तो स्कूल की छत.. छत नहीं है तो क्या हुआ.. टेंट वाली जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना.. उसी में भविष्य संवारने का काम किया जा रहा है.. यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्की बिहार के वैशाली जिले के भटौलीया गांव की वास्तविक स्थिति हैं. यहां शिक्षा की लौ तो जल रही है पर बिना छत के.

''बरसात के दिनों में बच्चों को पढ़ाना असंभव हो जाता है. हल्की बारिश होते ही कक्षाएं स्थगित करनी पड़ती हैं. गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप और सर्दियों में ठंडी हवा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालती है. बावजूद इसके शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का हरसंभव प्रयास करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उनके प्रयासों पर भारी पड़ती है.''- सुधीर कुमार साहनी, प्रधान शिक्षक

बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित ग्रामीण : गांव के अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो चाहते हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ाई होना मुश्किल है. कई बार बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं. खुले में पढ़ाई होने के कारण बच्चों का मन भी पढ़ाई में नहीं लग पाता है. विद्यालय के शिक्षकों ने कई बार शिक्षा विभाग को विद्यालय के लिए भूमि और भवन की मांग की, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो सकी. जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण मामला अटका रहा.

ओम प्रकाश साह की पहल बनी मिसाल : इस गंभीर समस्या को देखते हुए भटौलीया गांव के ही समाजसेवी ओम प्रकाश साह ने एक साहसी फैसला लिया है. उन्होंने विद्यालय के लिए अपनी निजी 9 डिसमिल जमीन दान देने की घोषणा की है. उन्होंने इस संबंध में शिक्षा पदाधिकारी को लिखित घोषणा पत्र भी सौंप दिया है. इस घोषणा के बाद गांव के लोगों में एवं विद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई उम्मीद जगी है.

''शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है. जब गांव के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तब अगर मेरी जमीन उनके काम आ सकती है तो यह मेरे लिए गर्व की बात है.'' - ओम प्रकाश साह, समाजसेवी

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा घोषणा पत्र : ओम प्रकाश साह ने इस संबंध में शिक्षा पदाधिकारी सुशील कुमार को एक लिखित घोषणा पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने विद्यालय के नाम पर निर्धारित रकबा जमीन दान देने की बात स्पष्ट रूप से लिखी है. घोषणा पत्र में जमीन का विवरण, खाता संख्या, खेसरा संख्या और सीमांकन की जानकारी भी शामिल है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो. शिक्षा पदाधिकारी ने घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद इसे एक सकारात्मक कदम बताया और कहा कि विभागीय प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द विद्यालय भवन निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.

भूमी दान में मिलने के बाद गांव वालों में खुशी : भूमि दान की घोषणा के बाद भटौलीया गांव में खुशी का माहौल है. ग्रामीणों ने ओम प्रकाश साह को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने पूरे गांव का मान बढ़ाया है. अभिभावकों को उम्मीद है कि अब उनके बच्चे सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में पढ़ सकेंगे. वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि विद्यालय को अपना भवन मिलने से पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ेगी.

भवन निर्माण होने से सुधरेगा बच्चों का भविष्य : ग्रामीण और शिक्षकों की निगाहें प्रखंड एवं जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं. यदि भूमि दान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर भवन निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, तो यह बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा. ग्रामीणों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई की मजबूरी खत्म होगी और बच्चे पक्के भवन में बैठकर सपनों को आकार दे सकेंगे.

