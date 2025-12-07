ETV Bharat / bharat

गुजरात के भरूच के पास ONGC कर्मचारियों की नाव पलटी, एक की मौत, एक लापता

हादसे की लाइव वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाव पर सवार लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और एक तरफ नाव झुक जाती है. इसके बाद नाव समुद्र में पलट जाती है. वीडियो में लोग बचाओ, बचाओ चिल्लाते दिख रहे हैं.

स्थानीय मछुआरे और दूसरे नाविक मौके पर पहुँचे और तुरंत बचाव का काम शुरू किया. डूब रहे मजदूरों को कपड़ों, रस्सियों और दूसरे सामान की मदद से बाहर निकाला गया. करीब 30 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वहीं आधिकारिक तौर पर एक मजदूर की मौत की पुष्टि हो गई है.

घटना के समय नाव पर 30 से अधिक मजदूर सवार थे. समुद्र में लहरें बढ़ने पर नाव पर से कंट्रोल खो गया और कुछ ही सेकंड में नाव पलट गई. नाव पलटने के बाद मजदूर पानी में फंस गए जिनमें से कुछ तुरंत लहरों में खो गए.

सूत्रों के मुताबिक नाव ओएनजीसी द्वारा एशियन एनर्जी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जा रहे तेल सर्वे के लिए मजदूरों को ले जा रही थी. अलग-अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए समुद्र में तेल की खोज और सर्वे के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होती है. इसके लिए मजदूरों को हर दिन नावों के जरिए साइट पर भेजा जाता है.

तेल सर्वे के लिए मजदूरों को ले जा रही नाव समुद्र में पलटी

भरूच: गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर के पास समुद्र में एक नाव हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. समुद्र में बढ़ती लहरों की वजह से मजदूरों को ले जा रही एक नाव अचानक पलट गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक लापता है.

घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया. तेल सर्वे के लिए काम कर रही टीम को तुरंत इलाके से वापस बुलाया गया. मेडिकल टीमों को बुलाया गया और मजदूरों का तुरंत इलाज शुरू किया गया. कुछ मजदूरों को शारीरिक चोटों और तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक मजदूर अभी भी लापता है

एक मजदूर के अभी भी लापता होने का शक है. एनडीआरएफ और स्थानीय बचाव टीम समुद्र में खोज कर रही है. समुद्र में उठती लहरों की वजह से बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन टीम लगातार कोशिश कर रही है.

घटना को लेकर उठे सवाल

इस हादसे के बाद मजदूरों के परिवारों और स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. लोगों को हर दिन जोखिम उठाकर समुद्र में काम करना पड़ता है, लेकिन इस बात पर सवालिया निशान लगा है कि क्या उन्हें लाइफ जैकेट, सेफ्टी बोट, रेस्क्यू इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है ?

इस बात की चर्चा है कि तेल प्रोजेक्ट्स में मोटा मुनाफा कमाने वाली कंपनियाँ सुरक्षा के इंतजामों में गंभीर लापरवाही बरत रही है. आरोप पहले से ही लगते रहे हैं कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता है. प्रशासन ने घटना की शुरुआती जाँच शुरू कर दी है.

नाव की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस की है ? नाव में कितनी कैपेसिटी थी? रियल-टाइम मौसम की जानकारी जाँची गई या नहीं? साथ ही नाव चलाने वाला ट्रेंड था या नहीं? जैसे कई मुद्दों की जाँच चल रही है.

किसकी लापरवाही और किसकी जिम्मेदारी?

जंबूसर नाव हादसे ने एक बार फिर समुद्र में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, कंपनियों की लापरवाही और सिस्टम की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मजदूरों की जिदगी सिर्फ मेहनत से ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और मानवाधिकारों से भी जुड़ी होती है और ऐसी घटनाएँ सिस्टम की कमियों को सामने लाती है. हालाँकि बचाए गए मजदूर अभी स्थिर हैं, लेकिन इस गंभीर घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है.

हादसे में मारे गए श्रमिक का परिवार सदमे में है. मृतक के बेटे प्रतिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 'श्रमिको को काम पर जाते समय सेफ्टी जैकेट या कोई दूसरा प्रोटेक्टिव उपकरण नहीं दिया गया था. कामदारो को सिर्फ समुद्र में ऐसे ही भेज देते है, उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं किया जाता.