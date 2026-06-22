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भारत-अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ भाकियू करेगा प्रदर्शन, चढूनी बोले- डील से किसान होगा बर्बाद

चढूनी ने आगे कहा कि फरवरी 2025 से भारत अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. 23 या 24 जून को यूएस ट्रेड डील पर जेमिसन ग्रीक द्वारा नई दिल्ली में होने वाली बैठकों के दौरान समझौते को अंतिम रूप देने की चर्चा सामने आ रही है. किसानों को आशंका है कि समझौते के तहत भारत अपने कृषि बाजारों को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोल रहा है, जिससे भारतीय किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा. जब भारतीय कृषि में कंपनिया प्रवेश करेंगे और उसके बाद जब कृषि क्षेत्र किसानों के हाथ से निकल जाएगा तो यही लोग खाद्य सामग्री को ब्लैक करेंगे, जिससे खाद्य सामग्री के रेट आसमान छुएंगे. इससे भारत के किसानों की आजीविका के साधन खत्म होने के से बेरोजगारी बढ़ेगी और किसान और बेरोजगारों की आर्थिक तंगी आने की वजह से आत्महत्याएं बढ़ेंगी.

किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूंनी ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि अमेरिका के साथ यह ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए. अगर यह ट्रेड डील हो जाती है तो भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा. भारत की जो खेती है, वह कंपनियों के अधिकार में चली जाएगी. भारत का किसान अमेरिका के किसान का मुकाबला नहीं कर सकता. वहां बहुत बड़ी जोत वाले किसान हैं, जबकि भारत में 82 परसेंट किसान ढाई एकड़ से कम जमीन वाले हैं. जबकि अमेरिका में बहुत बड़ी जोत वाले कोई 100 एकड़ और कोई हजार एकड़ वाले भी किसान हैं.

चढूनी ने कहा कि 23 जून को हमने पूरे देश भर में अपने संगठन के अलावा दूसरे भी किसान संगठनों और संस्थाओं से अपने-अपने शहरों में इस ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की है. कल पूरे देश भर में सभी शहरों में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उसके बाद 25 जून को हमने चंडीगढ़ में किसान भवन सेक्टर 35ए में एक मीटिंग बुलाई है. उस मीटिंग में हमने सभी किसान संगठनों और संस्थाओं को आमंत्रित किया है. सभी के साथ हम बैठक करके आंदोलन की आगे की रणनीति को तय करेंगे और इस ट्रेड डील से किसानों को होने वाले नुकसान पर गहन चर्चा करेंगे.

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही ट्रेड डील को लेकर भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) ने विरोध जताया है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूंनी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता करके यूएस डील के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है.

ट्रेड डील से अमेरिकी पॉल्ट्री उत्पादन का रास्ता किया जा रहा आसान

चढूनी ने ट्रेड डील से प्रभावित होने वाली फसलों के नाम बताते हुए कहा कि यदि कपास, लाल ज्वार, सोयाबीन तेल और संतरे के रस सहित अन्य कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क (टैरिफ) हटाया जाता है तो भारतीय किसान भारी सरकारी सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे. इससे देश की कृषि को भारी आर्थिक नुकसान होगा और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इस समझौते में अलग-अलग वस्तुओं के साथ कृषि उत्पाद लिखा गया है, जिससे भविष्य में कृषि उत्पाद में और भी फसलें शामिल की जा सकती हैं. प्रेस वार्ता में यह भी चिंता व्यक्त की गई कि समझौते के माध्यम से अमेरिकी डेयरी एवं पोल्ट्री उत्पादन के आयात का रास्ता आसान किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) कृषि उत्पादों को भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय बाजारों में प्रवेश दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका भारतीय किसान घोर विरोध करते हैं.

एमएसपी व्यवस्था बंद करने के लिए बनाया जा रहा दबाव: चढूनी

एमएसपी व्यवस्था बंद करवाने के लिए इस डील के तहत दबाव बनाया जा रहा है. यदि अमेरिका के दबाव में एमएसपी पर खरीद बंद होती है तो गेहूं, धान, खाद्य तेल उत्पादक किसान बर्बाद हो जाएंगे और खास तौर पर हरियाणा पंजाब जहां एमएसपी मिलती है, वहां के किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे. सरदार गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि किसानों को यह जानकारी मिल रही है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंच पर भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था पर दबाव बनाया जा रहा है.

गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि यदि एमएसपी व्यवस्था में खरीद प्रणाली से किसी प्रकार का समझौता किया जाता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान देश के करोड़ों गेहूं और धान उत्पादक किसानों को होगा. चढूनी ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन, डेयरी मंत्री, संसद की कृषि संबंधी स्थाई समिति और अमेरिकी दूतावास सभी को पत्र लिखकर के इस ट्रेड डील को लेकर विरोध जताया है और इसको वापस लेने की अपील की है.

गुरनाम सिंह चढूनी ने जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन को हमारा समर्थन है. देश में सरकार के खिलाफ जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग भी धरना दे रहे हैं और देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी के साथ हम खड़े हैं. सभी को हमारा समर्थन है. चढूनी ने कहा कि पेपर लीक से आज देश का युवा त्रस्त है. सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए. युवाओं की बात सरकार को सुननी चाहिए. चढूनी ने कहा कि अगर युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है. युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए.

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