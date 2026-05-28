बीजेपी ने चार प्रदेश अध्यक्षों को बदला, जानें किसको मिला मौका
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की जगह हर्ष मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है.
बीजेपी ने चार प्रदेश अध्यक्षों को बदला (ANI)
Published : May 28, 2026 at 12:02 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज गुरुवार 28 मई 2026 को चार राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को बदल दिया है. ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हर्ष मल्होत्रा को नियुक्त किया है. अभी तक वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष थे.
बता दें, दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा के भी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है.
BJP appoints Harsh Malhotra as the President of the Bharatiya Janata Party, Delhi unit. pic.twitter.com/wJZj5IvcGb— ANI (@ANI) May 28, 2026
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