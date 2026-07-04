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पत्नी ने पति को मारकर बाथरूम में दफनाया शव, ऊपर प्लास्टर कर लगवाई टाइल्स, ऐसे खुला राज

मृतक सुरेंद्र कुमार शर्मा, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी ने पति की हत्या कर घर के बाथरूम में ही शव को दफना दिया. इतना ही नहीं, शव के ऊपर प्लास्टर करवाकर नई टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को कोई शक न हो. इसके बाद आरोपी पत्नी करीब 45 दिनों तक पति के लापता होने का नाटक करती रही. रिश्तेदारों और पड़ोसियों को गुमराह करती रही और पुलिस में गुमशुदगी तक दर्ज करा दी. इस बीच बड़े भाई को शक हुआ, जिसके बाद आरोपी ने खुद राज खोल दिया. शुक्रवार को पुलिस ने घर के बाथरूम की खुदाई कर शव बरामद किया और आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. 45 दिन तक गुमशुदगी का ड्रामा : मृतक की पहचान मूल रूप से भरतपुर के रंजीतनगर निवासी 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई है. मृतक के भाई अनिल शर्मा ने बताया कि सुरेंद्र कुमार शर्मा परिवार के साथ आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित दहतोरा की रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे. परिवार में पत्नी रूबी, मां कमला और दो बेटियां हैं. पत्नी ने 18 मई को परिजनों को बताया कि उसका पति अचानक कहीं चला गया है. इसके बाद 26 मई को सिकंदरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई. पिछले करीब डेढ़ महीने से वह सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों से यही कहती रही कि सुरेंद्र लापता हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा. पढ़ें. रील वाली पत्नी का रियल क्राइम: पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर, महिला के उकसावे पर प्रेमी ने की थी पति की हत्या बड़े भाई को हुआ शक : मामले में नया मोड़ तब आया जब सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा को अपनी महिला की बातों पर संदेह होने लगा. आरोपी महिला हर बार अलग-अलग बात कहती थी, जिससे शक गहराता गया. अनिल शर्मा ने स्वयं बैंक खातों और अन्य जानकारियों की पड़ताल की. इसके बाद उन्होंने महिला से कई बार पूछा कि यदि कोई घटना हुई है तो सच बता दे, वह उसकी मदद करेंगे, लेकिन वह लगातार बात टालती रही.