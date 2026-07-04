पत्नी ने पति को मारकर बाथरूम में दफनाया शव, ऊपर प्लास्टर कर लगवाई टाइल्स, ऐसे खुला राज
पत्नी ने 18 मई को परिजनों को बताया कि उसका पति अचानक कहीं चला गया है. डेढ़ महीने तक लापता होने का नाटक करती रही.
Published : July 4, 2026 at 10:00 AM IST
भरतपुर : उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी ने पति की हत्या कर घर के बाथरूम में ही शव को दफना दिया. इतना ही नहीं, शव के ऊपर प्लास्टर करवाकर नई टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को कोई शक न हो. इसके बाद आरोपी पत्नी करीब 45 दिनों तक पति के लापता होने का नाटक करती रही. रिश्तेदारों और पड़ोसियों को गुमराह करती रही और पुलिस में गुमशुदगी तक दर्ज करा दी. इस बीच बड़े भाई को शक हुआ, जिसके बाद आरोपी ने खुद राज खोल दिया. शुक्रवार को पुलिस ने घर के बाथरूम की खुदाई कर शव बरामद किया और आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.
45 दिन तक गुमशुदगी का ड्रामा : मृतक की पहचान मूल रूप से भरतपुर के रंजीतनगर निवासी 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई है. मृतक के भाई अनिल शर्मा ने बताया कि सुरेंद्र कुमार शर्मा परिवार के साथ आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित दहतोरा की रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे. परिवार में पत्नी रूबी, मां कमला और दो बेटियां हैं. पत्नी ने 18 मई को परिजनों को बताया कि उसका पति अचानक कहीं चला गया है. इसके बाद 26 मई को सिकंदरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई. पिछले करीब डेढ़ महीने से वह सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों से यही कहती रही कि सुरेंद्र लापता हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा.
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बड़े भाई को हुआ शक : मामले में नया मोड़ तब आया जब सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा को अपनी महिला की बातों पर संदेह होने लगा. आरोपी महिला हर बार अलग-अलग बात कहती थी, जिससे शक गहराता गया. अनिल शर्मा ने स्वयं बैंक खातों और अन्य जानकारियों की पड़ताल की. इसके बाद उन्होंने महिला से कई बार पूछा कि यदि कोई घटना हुई है तो सच बता दे, वह उसकी मदद करेंगे, लेकिन वह लगातार बात टालती रही.
खुद बताया पति का शव बाथरूम में है : अनिल ने बताया कि शुक्रवार सुबह महिला ने स्वयं फोन कर उन्हें घर बुलाया. जब वे पहुंचे तो उसने कहा कि सुरेंद्र घर पर ही हैं. पूछने पर वह उन्हें बाथरूम तक ले गई और बताया कि शव जमीन के नीचे दबा हुआ है. पहले उन्हें लगा कि शायद महिला सदमे में है, लेकिन जब उसने साफ कहा कि शव बाथरूम की जमीन के नीचे दफन है, तब उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पहले सामान्य पूछताछ की, लेकिन रूबी के हावभाव और जवाबों से संदेह और गहरा गया. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या और शव दफनाने की बात स्वीकार कर ली.
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शव के ऊपर कराया प्लास्टर : एसीपी हरीपर्वत (आगरा) अमीषा के अनुसार आरोपी महिला ने हत्या के बाद शव को बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया. इसके बाद किसी को भनक न लगे, इसीलिए ऊपर से प्लास्टर कराया और नई टाइल्स लगवा दी. पुलिस ने मौके पर टाइल्स हटवाकर खुदाई कराई, जहां से सुरेंद्र कुमार शर्मा का शव बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई : भाई अनिल शर्मा ने बताया कि शुरुआती बातचीत में आरोपी महिला ने दावा किया कि सुरेंद्र ने आत्महत्या कर ली थी. वह घबरा गई और डर के कारण शव को जमीन में दफना दिया. पुलिस इस बयान को अंतिम सच नहीं मान रही. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे. एसीपी अमीषा ने बताया कि फिलहाल आरोपी पत्नी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या कैसे हुई, क्या इसमें कोई और भी शामिल था? हत्या कब की गई और शव को दफनाने में किसने मदद की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.