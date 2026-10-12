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भरतपुर के वैर में क्रेशर पर हिंसक हमला, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की जयपुर में इलाज के दौरान मौत

अतर सिंह भड़ाना की जयपुर में इलाज के दौरान मौत ( फोटो ईटीवी भारत )

भरतपुर/जयपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. रविवार देर शाम वैर क्षेत्र में एक क्रेशर साइट पर हुए हमले में भड़ाना घायल हो गए थे. घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. रविवार शाम को पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की क्रेशर पर 70 से 80 अज्ञात और स्थानीय लोगों ने लाठी-डंडों व हथियारों से अचानक हमला बोल दिया. इस हिंसक झड़प में पूर्व विधायक और उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. हालत नाजुक होने के कारण भड़ाना को तुरंत जयपुर रेफर किया गया, जहां देर रात सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

एसएमएस थानाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीजेपी के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है. कुछ देर बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा. वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने गोली लगने की बात से इनकार किया है.