गांवों से निकलेगा विकसित भारत का रास्ता: 10 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य, 2 लाख मेंटर्स की फौज बनाने में जुटीं लक्ष्मी
भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन नौकरी तलाशने वालों को उद्यमी बनाने के मिशन पर हैं. संवाददाता धनंजय वर्मा ने की बातचीत
Published : November 25, 2026 at 8:11 PM IST
नई दिल्ली: विकसित भारत का सपना सिर्फ बड़े उद्योगों व महानगरों के विकास से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए गांवों व छोटे कस्बों में भी रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा करने होंगे. इसी सोच के साथ पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन की बेटी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने अगले कुछ वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए वह 15 हजार मेंटर्स के नेटवर्क को बढ़ाकर दो लाख करने की योजना पर काम कर रही है. उनका मानना है कि ये 10 लाख उद्यमी भविष्य में पांच करोड़ रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) की संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने बताया कि उनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर व सुविधाओं से वंचित वर्गों के युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है.
गांवों में तलाशे जाते हैं बिजनेस आइडिया
लक्ष्मी वेंकटरमन ने बताया कि वर्ष 1992 में स्थापित संस्था सबसे पहले उद्यमी बनने की क्षमता रखने वाले युवाओं की पहचान करता है. इसके लिए संस्था दूरदराज के गांवों में बिजनेस आइडिया प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, जिससे स्थानीय जरूरतों व संसाधनों के आधार पर नए कारोबार के विचार सामने आ सकें. चयनित युवाओं को मजबूत टीम बनाने, बिजनेस प्लान तैयार करने व कारोबार की बारीकियां समझने में मदद दी जाती है.
लोन के साथ मेंटरशिप पर भी जोर
उनके मुताबिक पहली बार कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को बैंक से लोन लेने में काफी परेशानी होती है. कई बार 10-11 बार बैंक जाने के बाद भी उन्हें निराशा मिलती है. ऐसे युवाओं को मेंटर्स वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग प्रक्रिया और कारोबार संचालन की जानकारी देते हैं. यह रिश्ता सिर्फ सलाह का नहीं, बल्कि भरोसे पर आधारित होता है. उनका मानना है कि सिर्फ कर्ज देना पर्याप्त नहीं है, कारोबार को टिकाऊ बनाने के लिए बाजार तक पहुंच, प्रशिक्षण व निरंतर मार्गदर्शन भी जरूरी है. अब तक वह 72 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग दे चुकी हैं. इनके माध्यम से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए. उनकी संस्था ने देशभर में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का बैंक वित्तपोषण उपलब्ध कराने में मदद की है.
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दो लाख मेंटर्स तैयार करने का रोडमैप
लक्ष्मी वेंकटरमन ने बताया कि उनकी संस्था अब स्कूल-कॉलेज के शिक्षकों, आईटीआई व पॉलिटेक्निक प्रशिक्षकों को मेंटर के रूप में तैयार कर रही है. इसकी पहल आईआईटी कानपुर व आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों तक पहुंच चुकी है. ग्रामीण व छोटे शहरों के बैंक शाखा प्रबंधकों को भी उद्यमियों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना है. उनका कहना है कि गांवों व टियर-2 तथा टियर-3 शहरों में कारोबार बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन कम होगा. इसके लिए ग्रामीण व महिला उद्यमिता को विशेष रूप से बढ़ावा देना जरूरी है. उनका विजन गांवों में उद्यमी तैयार करना, छोटे शहरों में रोजगार बढ़ाना व मेंटरशिप, वित्तीय सहायता व संस्थागत सहयोग से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब विकास का लाभ गांवों व छोटे कस्बों तक पहुंचेगा.
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