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गांवों से निकलेगा विकसित भारत का रास्ता: 10 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य, 2 लाख मेंटर्स की फौज बनाने में जुटीं लक्ष्मी

लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: विकसित भारत का सपना सिर्फ बड़े उद्योगों व महानगरों के विकास से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए गांवों व छोटे कस्बों में भी रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा करने होंगे. इसी सोच के साथ पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन की बेटी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने अगले कुछ वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए वह 15 हजार मेंटर्स के नेटवर्क को बढ़ाकर दो लाख करने की योजना पर काम कर रही है. उनका मानना है कि ये 10 लाख उद्यमी भविष्य में पांच करोड़ रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) की संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने बताया कि उनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर व सुविधाओं से वंचित वर्गों के युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है.

गांवों में तलाशे जाते हैं बिजनेस आइडिया