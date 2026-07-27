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'बांकीपुर में प्रचार करने का प्रशांत किशोर ने दिया था ऑफर', भरत तिवारी के परिवार का जन सुराज पर संगीन आरोप

प्रशांत किशोर पर वादे से मुकरने का आरोप : भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने बताया कि घटना के बाद प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. उस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि यदि 15 दिनों के भीतर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन शुरू करेंगे.

पीके नहीं दिला सके इंसाफ तो भरत तिवारी से मुलाकात : भरत तिवारी की भाभी ने कहा कि जब उन्हें इंसाफ नहीं मिला और जिन मुद्दों के लिए उनके देवर लड़ रहे थे वो जस के तस है. इसलिए हमारा परिवार थक-हारकर दानापुर के सगुना मोड़ पर भाजपा सांसद और प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी से मुलाकात की और न्याय के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की.

प्रशांत किशोर पर राजनीति करने का आरोप : पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों ने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि घटना के बाद प्रशांत किशोर ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन डेढ़ महीना बीतने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

पटना : "हमारा परिवार किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है और न ही हम किसी के लिए वोट मांगना चाहते हैं. न्याय की इस लड़ाई को राजनीति का मोहरा बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है." ये कहना है भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी. उन्होंने प्रशांत किशो र पर इंसाफ दिलाने की आड़ में बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार कराने का प्रस्ताव रखा था. जिसे भरत तिवारी की मां समेत पूरे परिवार ने नकार दिया.

''अब डेढ़ महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई. जब हमने उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से कोई जवाब या रिस्पॉन्स नहीं मिला."- सुमन देवी, भरत तिवारी की भाभी

जन सुराज का भरत तिवारी के परिजनों का ऑफर : भरत तिवारी के परिजनों का दावा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए ऑफर दिया गया था. यही नहीं उनके बेटे और देवर की फोटो का बिना पूछे इस्तेमाल बांकीपुर उपचुनाव में भी किया जा रहा था. परिजनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भरत तिवारी की तस्वीर का इस्तेमाल, चुनावी होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री में करना बिल्कुल गलत है.

मनोज तिवारी ने दिया निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा : हालांकि, परिजनों से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि- ''अब तक इस मामले की पूरी और सटीक जानकारी नहीं थी. प्रशासन और मीडिया के माध्यम से केवल सीमित सूचनाएं ही हमारे पास पहुंची थीं. परिवार की पूरी बात सुनने और मामले को विस्तार से समझने के बाद पीड़ितों को ढांढस बंधाया और प्रशासन के स्तर पर उचित पैरवी कर न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया.''

जनसमस्याएं जस की तस : भरत तिवारी के परिजनों ने दुख जताते हुए कहा कि भरत जिन जनहित के मुद्दों और समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाते थे, वे आज भी वैसे ही पड़े हैं. गांव के हालात बदतर हैं, बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक घुस चुका है, लेकिन प्रशासन या किसी भी व्यवस्था की ओर से सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. परिवार ने साफ कहा कि उनका एकमात्र मकसद भरत तिवारी के लिए न्याय और अधूरी छूटी जनसमस्याओं का समाधान ढूंढना है.

भरत तिवारी के परिवार के आरोपों को जन सुराज ने नकारा : इस बीच भरत तिवारी के परिवार के आरोपों पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जवाब दिया है. जन सुराज नेता किशोर कुमार मुन्ना ने तमाम आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि- ''इसका जवाब बांकीपुर की जनता देगी.''

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