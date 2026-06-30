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बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर अपनी सरकार को घेरा, कहा- आत्मसमर्पण के बाद की गई हत्या

बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी हत्याकांड पर अपनी सरकार की पुलिस पर सवाल उठाए हैं.

BHARAT TIWARI MURDER CASE
भरत तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 4:17 PM IST

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रांची: झारखंड दौरे पर आए भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें संविधान का हत्यारा बताया. साथ ही उन्होंने 11 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित जेपी जयंती कार्यक्रम में युवाओं को बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया.

रांची के सर्किट हाउस में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने झारखंड और बिहार के वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास मौजूदा समय में अवरुद्ध है और सभी को मिलकर विकास कार्यों में प्रगति लानी चाहिए. इस दौरान चौबे ने दिशोम गुरु की कार्यशैली की सराहना की.

बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे का बयान (ETV Bharat)

आपातकाल पर हमला, शाह कमीशन रिपोर्ट की मांग

अश्विनी कुमार चौबे ने आपातकाल के लिए कांग्रेस और इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते हुए उन्हें संविधान का हत्यारा बताया. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि शाह कमीशन की रिपोर्ट को श्वेत पत्र के रूप में सार्वजनिक किया जाए, जिसमें आपातकाल लगाने की प्रक्रिया और दोषियों का स्पष्ट उल्लेख है.

जेपी जयंती कार्यक्रम का आह्वान

जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 11 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए चौबे ने कहा कि यह कार्यक्रम लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में देश भर के युवाओं को जोड़ेगा. उन्होंने झारखंड के युवाओं से भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की.

भरत तिवारी एनकाउंटर पर चौबे की प्रतिक्रिया

बिहार के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि यह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के न्याय की मांग का मामला है. उन्होंने दावा किया कि भरत तिवारी बाढ़ प्रभावित और गरीब परिवारों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाते थे. चौबे ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई. उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया और मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों तथा इस कथित षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाए.

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