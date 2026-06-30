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बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर अपनी सरकार को घेरा, कहा- आत्मसमर्पण के बाद की गई हत्या

भरत तिवारी ( ETV Bharat )