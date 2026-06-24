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'मेरे बेटे को छल से अभिमन्यु की तरह मारा गया..' भरत तिवारी की मां के आवेदन पर 5 पुलिसकर्मियों पर कसा शिकंजा

भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भरत की मां की शिकायत पर एसडीपीओ, थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया-

भरत भूषण तिवारी पुलिस मुठभेड़ मामला
भरत भूषण तिवारी पुलिस मुठभेड़ मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 2:32 PM IST

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भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई चर्चित भरत भूषण तिवारी पुलिस मुठभेड़ मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है. भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन के आधार पर शाहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. इस मामले में जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ), तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष और अन्य सहयोगी पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया है.

पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज : भोजपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मृतक की मां के आवेदन पर शाहपुर थाना कांड संख्या 178/26 दिनांक 22 जून 2026 को दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है और मामला फिलहाल जांच जारी है.

पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज :
पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज : (ETV Bharat)

एसपी ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की : भोजपुर के एसपी राज ने मंगलवार को एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की. घटना के बाद भरत तिवारी के परिवार की ओर से शाहपुर थाने में आवेदन देकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे. इसी आवेदन के आधार पर अब पुलिस अधिकारियों समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

मां आशा देवी ने एसपी को दिया था आवेदन : मृतक भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने पुलिस अधीक्षक, आरा भोजपुर को दिए आवेदन में अपने बेटे की हत्या का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाया था. आशा देवी ने अपने पत्र में जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक, शाहपुर थानाध्यक्ष और अन्य सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की थी.

भरत तिवारी की मां आशा देवी
भरत तिवारी की मां आशा देवी (ETV Bharat)

बाढ़ विस्थापितों की समस्याओं को उठाने का दावा : आशा देवी ने आवेदन में कहा है कि उनका बेटा भरत तिवारी जवइनिया के बाढ़ विस्थापितों और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था. उनके अनुसार, बाढ़ पीड़ितों की मांगों और परेशानियों से प्रशासन को लगातार अवगत कराया जा रहा था.

'घर पहुंची पुलिस और भरत से साथ चलने को कहा' : आशा देवी के पत्र के मुताबिक, 17 जून 2026 की सुबह करीब आठ बजे शाहपुर थानाध्यक्ष अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचे थे. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पुलिस दल जगदीशपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में आया था और भरत तिवारी से जवइनिया में रह रहे बाढ़ विस्थापितों की समस्याओं के बारे में बताने के लिए साथ चलने को कहा गया.

भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद लोगों में आक्रोश
भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)

''17 जून 2026 को सुबह करीब 8 बजे शाहपुर थानाध्यक्ष जो अन्य पुलिस कर्मी सह जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों का दल हमारे घर पर आये और यह कह कर मेरे पुत्र से बोला कि चलो जहां जवइनिया बाढ़ विस्थापित रह रहे हैं वहाँ चल के बताओ कि वहां के लोगों कि क्या समस्याएं हैं एवं उनकी मांगें क्या हैं.''- आशा देवी का शिकायती पत्र

फेसबुक लाइव के दौरान हथियार फेंकने का आरोप : मां के आवेदन में दावा किया गया है कि जवइनिया बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचने के बाद भरत तिवारी फेसबुक लाइव कर रहा था. आरोप है कि अपनी मांगें रखने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद हथियार पुलिस के सामने जमीन पर फेंक दिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था.

भरत तिवारी की मां आशा देवी का पुलिस को आवेदन
भरत तिवारी की मां आशा देवी का पुलिस को आवेदन (ETV Bharat)

पुलिस पर गिराकर गोली मारने का आरोप : आशा देवी ने गंभीर आरोप लगाया है कि हथियार फेंकने और आत्मसमर्पण करने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने भरत तिवारी को धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया. आवेदन के अनुसार, इसके बाद जगदीशपुर एसडीपीओ के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने भरत तिवारी को लगातार पांच गोलियां मारीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

''मेरे बेटे भरत तिवारी ने अपनी मांगों को रखने के बाद अपने हाथ में लिया हथियार पुलिस के समक्ष जमीन पर फेंक दिया तथा अपने को भी पुलिस के समक्ष सुपुर्द हो गए. इसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें धक्का देकर गढ्ढा में गिरा दिया गया तथा वहां उपस्थित जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक के आदेश पर भरत तिवारी पर लगातार पुलिस कर्मियों द्वारा पांच गोली मार कर घायल कर दिया गया.''-आशा देवी का शिकायती पत्र

भरत तिवारी की मां आशा देवी का पुलिस को आवेदन
भरत तिवारी की मां आशा देवी का पुलिस को आवेदन (ETV Bharat)

पुलिस वाहन से ले जाने और मौत की सूचना का दावा : आवेदन में कहा गया है कि गोली लगने के बाद पुलिसकर्मी भरत तिवारी को वाहन में लादकर ले गए. मां ने आरोप लगाया कि उनके पति को भी शाहपुर थाना ले जाकर रात दिन बंद रखा गया. बाद में शाम में किसी व्यक्ति से परिवार को भरत तिवारी की मौत की जानकारी मिली.

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग : आशा देवी ने अपने पत्र में घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है. परिवार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके.

SDPO समेत 5 पुलिसकर्मियों पर FIR
SDPO समेत 5 पुलिसकर्मियों पर FIR (ETV Bharat)

फर्जी एनकाउंटर का आरोप : गौरतलब है कि बिलौटी गांव में हुई कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था. घटना को लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से भी निष्पक्ष जांच तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही थी.

जांच के निष्कर्ष पर टिकी नजरें : पुलिस ने कहा है कि दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शाहपुर मुठभेड़ मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब जांच के निष्कर्ष पर सभी की नजरें टिकी हैं.

भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ बिलौटी गांव में महापंचायत
भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ बिलौटी गांव में महापंचायत (ETV Bharat)

पीएम मोदी से मुझे न्याय की उम्मीद : आशा देवी ने कहा कि मैने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया है. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीद है कि उनके बेटे के मामले में उन्हें वो न्याय दिलाएंगे. एनकाउंटर फर्जी हुआ है. इसलिए आशा देवी ने कहा कि उन्हें बिहार की पटना हाई कोर्ट पर काफी भरोसा है. प्रधानमंत्री मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुझे न्याय मिले. जिन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए..."

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